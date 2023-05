Das in Frankreich ansässige Startup Weglot hat sich in einer von Partech angeführten Finanzierungsrunde der Serie A erfolgreich 50 Millionen US-Dollar gesichert und damit wichtige Schritte unternommen, um eine nahtlose Übersetzungslösung für Websites anzubieten. Die Plattform von Weglot hilft Websitebesitzern, die Reichweite ihrer Website zu vergrößern, indem sie die Unterstützung mehrerer Sprachen ermöglicht, ohne auf ein anderes Content-Management-System (CMS) oder eine E-Commerce-Plattform angewiesen zu sein.

Während WordPress- und Shopify-Übersetzungs-Plugins schon seit einiger Zeit verfügbar sind, möchte Weglot eine umfassende Lösung anbieten, die alle Arten von Web-Erlebnissen abdeckt. Das Unternehmen ermöglicht die mehrsprachige Website-Erweiterung auf zwei einfache Arten, sei es durch das Hinzufügen eines Plugins oder die Eingabe von JavaScript-Code.

Für Websitebesitzer, die keinen eigenen Webentwickler haben und Plattformen wie WordPress, Shopify, Wix und WooCommerce nutzen, integriert Weglot die gewünschten Sprachen problemlos über ein Plugin in ihre bestehende Website. Alternativ verwendet Weglot mit Webflow, Squarespace und BigCommerce einen anderen Ansatz, bei dem Benutzer ein paar Zeilen JavaScript zum <head> -Tag ihrer Website hinzufügen und die erforderlichen DNS-Eintragsanpassungen vornehmen, um Subdomains oder Unterverzeichnisse zur Unterstützung neuer Sprachen zu erstellen.

Beim Hinzufügen von Weglot erkennen und extrahieren die Server der Plattform automatisch Inhalte von der Website. Kunden können automatische Übersetzungen nutzen, um mit der Integration neuer Sprachen zu beginnen, und dabei von einem integrierten Dashboard profitieren, das eine Inhaltsüberarbeitung für bessere Übersetzungen ermöglicht. Über das Dashboard können Benutzer außerdem professionellen Übersetzern Zugriff gewähren und den gesamten Übersetzungsprozess von einem Ort aus verwalten.

Nach der Implementierung zeigt die mehrsprachige Website standardmäßig die bevorzugte Sprache des Besuchers an, mit Optionen für einen Sprachumschalter in der Ecke, um mehrere Sprachoptionen bereitzustellen. Obwohl Übersetzungen auf Weglot-Servern gespeichert werden, erstellt der Dienst separate Unterverzeichnisse oder Subdomains für jede Sprache und optimiert so die Suchmaschinenindizierung und Übersetzung von Metadaten und Schlüsselwörtern.

Weglot bietet ein monatliches Abonnement-Preismodell an, das auf der Anzahl der gewünschten Sprachen und Wörter basiert. Im Jahr 2022 erzielte das Startup einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 11 Millionen US-Dollar (10 Millionen Euro) und entwickelte sich nach seiner Seed-Finanzierungsrunde im Jahr 2017 zu einem starken Konkurrenten auf dem Markt.

Da ein leistungsstarkes no-code Tool wie AppMaster die Website-, Mobil- und Backend-Anwendungsentwicklung weiterhin demokratisiert, stellen die mehrsprachigen Website-Lösungen von Weglot einen wertvollen Vorteil dar. Durch die Vereinfachung des Prozesses zur Erweiterung des Sprachangebots einer Website können Unternehmen ihre globale Reichweite erheblich steigern, ohne unnötige Kosten oder technische Schulden zu verursachen.