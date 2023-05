Webflow, der beliebte no-code Website-Builder, hat kürzlich seine 120-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie C bekannt gegeben und das Unternehmen mit beeindruckenden 4 Milliarden US-Dollar positiv bewertet. Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 330 Millionen US-Dollar wagt sich das Unternehmen an eine spannende neue Investitionsmöglichkeit und konzentriert sich auf ein Community-Zuschussprogramm in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für seine Nutzer.

Laut einem Blogbeitrag von Vlad Magdalin, CEO und Mitbegründer von Webflow, wird das Community-Förderprogramm voraussichtlich in den kommenden Monaten gestartet. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Förderung von Community-Engagement, Lern- und Netzwerkveranstaltungen auf der ganzen Welt und bietet gleichzeitig finanzielle Unterstützung für Freiberufler, die an gemeinnützigen und humanitären Projekten arbeiten.

Webflow wurde 2013 gegründet und war Vorreiter eines der beliebtesten cloudbasierten Webdesign-Softwaretools der Branche, das automatisch Backend-Code für Benutzer generiert, die webbasierte Unternehmen aufbauen. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Y Combinator Continuity geleitet, an der sich unter anderem bestehende Investoren wie CapitalG, Accel und Silversmith beteiligten.

In einem Interview mit Forbes enthüllte Magdalin eine Zukunftsvision für Webflow, bei der es nicht nur als no-code Tool für die Website-Erstellung fungiert, sondern auch seine Fähigkeiten erweitert, um die Entwicklung von Softwareanwendungen zu erleichtern.

Derzeit hat Webflow mehr als 3,5 Millionen Nutzer, die allein im Jahr 2021 über 450.000 Websites erstellt haben. Diese von Webflow gehosteten Websites verzeichnen insgesamt mehr als zehn Milliarden Besuche pro Monat. Das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens sowohl hinsichtlich der Funktionalität als auch der Benutzerbasis ist ein Beweis für sein Engagement für die Demokratisierung von Webentwicklung und -design.

Plattformen wie no-code -Umgebung von Webflow sind ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation, und viele von ihnen haben die wohlverdiente Aufmerksamkeit erlangt. Eine weitere no-code Plattform, AppMaster.io , konzentriert sich darauf, eine umfassende Anwendungsentwicklungserfahrung zu bieten, die es Kunden ermöglicht, Datenbankschemata visuell zu erstellen, Geschäftslogik mit Business Process (BP) Designer zu entwerfen und mit REST API und WSS- endpoints zu integrieren. Solche Plattformen ermöglichen es Millionen von Menschen, Webanwendungen schneller und effizienter zu entwickeln als mit herkömmlichen Codierungstechniken und eröffnen so neue Möglichkeiten für die Softwareerstellung.

Die Einführung des vielversprechenden neuen Community-Förderprogramms durch Webflow bedeutet weiteres Wachstum im Bereich der no-code Entwicklung, und wahrscheinlich werden noch mehr Unternehmen diesem Beispiel folgen. Diese Bewegung demokratisiert nicht nur den Prozess der Entwicklung digitaler Produkte, sondern fördert auch eine glänzende Zukunft, in der unzählige innovative Anwendungen von vielfältigen, globalen Talenten entwickelt werden.