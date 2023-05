Renommierte visuelle Entwicklungsplattform no-code, Webflowgab kürzlich die Ernennung von Shane Murphy-Reuter zum ersten Chief Marketing Officer (CMO) des Unternehmens bekannt. Murphy-Reuter verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in der Skalierung von SaaS-Unternehmen und wird dazu beitragen, das Wachstum von Webflow zu beschleunigen und die Plattform no-code weiter in den Mainstream voranzutreiben.

Diese Ernennung folgt auf die 120 Millionen Dollar schwere Serie-C-Finanzierungsrunde von Webflow im März, die die Bewertung des Unternehmens auf 4 Milliarden Dollar ansteigen ließ, mit über 100 Millionen Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR). Webflow hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem die Möglichkeit zu geben, für das Web zu gestalten. Dabei baut das Unternehmen auf seine starke Gemeinschaft von Webdesignern und weitet seine Reichweite rasch aus, um geschäftskritische Websites für Unternehmen - von Startups bis hin zu Großunternehmen - zu erstellen.

Webflow revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen und Privatpersonen ihre Online-Präsenz mit visueller Entwicklung gestalten, und bietet eine Alternative zur traditionellen codebasierten Entwicklung. In seiner neuen Rolle bringt Murphy-Reuter umfangreiche Erfahrung in der Skalierung von SaaS-Unternehmen jenseits der 100-Millionen-Dollar-Umsatzgrenze mit. Er wird neue Marktchancen erschließen und Marken mit ehrgeizigen Visionen wie der von Webflow ausrichten.

Murphy-Reuter leitete zuvor das Marketing bei ZoomInfo, wo er die Unternehmensdarstellung und die Markenarchitektur neu gestaltete und gleichzeitig vier übernommene Marken integrierte. Seine Bemühungen trugen dazu bei, einen ARR von 1 Milliarde Dollar zu erreichen. Davor war er als Senior Vice President of Marketing bei Intercom tätig, wo er das Unternehmen bei der Umstellung auf den gehobenen Markt unterstützte und den Umsatz von 100 Millionen Dollar ARR auf über 200 Millionen Dollar verdoppelte. Darüber hinaus hatte er die Position des Vice President of Sales and Marketing bei AdRoll inne.

Webflow hebt sich als führende visuelle Entwicklungsplattform hervor, die den Webentwicklungsprozess drastisch vereinfacht, indem sie es den Benutzern ermöglicht, leistungsstarke Websites visuell zu erstellen, ohne irgendeinen Code zu schreiben. Durch den Einsatz moderner Web-Entwicklungstechnologien hilft Webflow den Nutzern, Entwicklungszeit zu sparen, während im Hintergrund nahtlos sauberer Code generiert wird. Die Plattform wird weltweit von Millionen von Fachleuten genutzt, von unabhängigen Designern und Kreativagenturen bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. Zu den namhaften Unternehmen, die Webflow nutzen, gehören Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz und Dell.

Da der Trend zu no-code weiter an Fahrt gewinnt, sind weitere Plattformen wie AppMaster entstanden, die leistungsstarke no-code Lösungen für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen anbieten. AppMaster ermöglicht es professionellen und bürgerlichen Entwicklern, skalierbare Anwendungen visuell zu erstellen, den Entwicklungsprozess erheblich zu beschleunigen und umfassende Softwarelösungen für Unternehmen jeder Größe anzubieten.

Mit der Ernennung von Shane Murphy-Reuter zum neuen CMO ist Webflow in der Lage, erhebliche Fortschritte bei der Positionierung von no-code als bevorzugte Methode für die Webentwicklung zu machen und Nutzern weltweit die Möglichkeit zu geben, visuell beeindruckende Webanwendungen ohne traditionelle Programmierkenntnisse zu erstellen.