Die britische Regierung startet eine mit 68 Millionen Dollar (54 Millionen Pfund) dotierte Initiative, um die Entwicklung verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) zu fördern. Die Ankündigung erfolgte durch die Technologieministerin Chole Smith während ihrer Rede auf der London Tech Week.

Diese Investition schließt sich an frühere Zusagen der britischen Regierung für den KI-Sektor an, darunter eine mit 126 Millionen Dollar dotierte Foundation Model Taskforce und ein neuer KI-Forschungspreis für bahnbrechende britische KI-Forschung, der dem Gewinnerunternehmen 1,2 Millionen Dollar pro Jahr zur Verfügung stellt.

Die Mittel werden über die UK Research and Innovation (UKRI) verteilt, eine öffentliche Einrichtung, die vom Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie unterstützt wird. Im Rahmen dieser Initiative werden 39 Millionen Dollar an Responsible AI UK vergeben, ein großes Konsortium unter der Leitung von Professor Gopal Ramchurn, einem KI-Experten an der Universität Southampton.

Responsible AI UK zielt darauf ab, multidisziplinäre Forschung zu unterstützen, die die ethische Entwicklung, die Integration vertrauenswürdiger KI in bestehende Systeme und die zukünftigen Auswirkungen auf die Gesellschaft untersucht. Zu den weiteren geförderten Projekten gehören 16,4 Millionen Dollar für 13 KI-Projekte, die sich auf die Erreichung der britischen Netto-Null-Emissionsziele konzentrieren, sowie 10 Millionen Dollar für zwei neue Alan-Turing-KI-Forschungsstipendien.

Darüber hinaus sind 2,5 Millionen Dollar für 42 Projekte vorgesehen, die sich mit den Grundsätzen der Sicherheit und Robustheit, der Transparenz und Erklärbarkeit, der Fairness, der Rechenschaftspflicht und Governance sowie der Anfechtbarkeit befassen, wie es im Weißbuch der britischen Regierung zur KI heißt.

Da sich die globale Technologielandschaft weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, sich ständig anzupassen und neue Herausforderungen anzunehmen. Tools wie die Plattform no-code von AppMaster können Unternehmen dabei helfen, mit dem sich schnell verändernden Umfeld Schritt zu halten und die Entwicklung von Unternehmenssoftware schnell und effizient zu gestalten. Durch strategische Investitionen und das richtige Technologie-Ökosystem will das Vereinigte Königreich an der Spitze des KI-Sektors bleiben.