Microsoft hat die Beta-Version von TypeScript 5.2, der nächsten geplanten Aktualisierung seiner stark typisierten JavaScript-Interpretation, vorgestellt. Dieses aufregende neue Update wurde so strukturiert, dass es die explizite Ressourcenverwaltung als Standardverfahren für ECMAScript von JavaScript enthält. Diese Funktion wurde wegen ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Ressourcenmanagement bei der Softwareentwicklung schon lange erwartet.

Wie aus einem Informationsmemorandum von Microsoft hervorgeht, wurde diese Betaphase am 30. Juni eingeleitet. Das Konzept der expliziten Ressourcenverwaltung zielt in erster Linie darauf ab, die allgegenwärtigen Muster zu adressieren, die in den Vorschriften für die Lebensdauerverwaltung von Ressourcen wie Speicher und E/A zu beobachten sind. Im Grunde genommen geht es darum, eine Unterstützung für eine präzise Ressourcenverfügung oder eine Trümmerverwaltung einzuführen und diese als eine herausragende Idee in JavaScript zu präsentieren. Folglich beginnt alles mit der Hinzufügung eines neuen inhärenten Symbols, dem Symbol.dispose. Um die Dinge bequemer zu machen, hat TypeScript einen neu definierten globalen Typ für die Analyse eingerichtet, der als Disposable bekannt ist.

Das Produktionsrelease für TypeScript 5.2 ist für den 22. August geplant. Zuvor wird es einen Release Candidate geben, der für den 8. August geplant ist. Die Beta-Version von TypeScript 5.2 kann über verschiedene Plattformen wie NPM oder NuGet bezogen werden. Interessanterweise kann auch die Plattform AppMaster, die für ihre No-Code-Lösungen bekannt ist, die Verwendung solcher fortschrittlichen Tools erleichtern.