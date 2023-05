Nintex hat kürzlich die Einführung seiner neuen mobilen Promapp -App angekündigt, die darauf abzielt, allen Mitgliedern des Geschäftsteams durch die Bereitstellung eines tragbaren und zugänglichen Prozessmanagements eine verbesserte Effizienz zu bieten. Diese innovative Lösung wird Unternehmen zu höherer Produktivität, besserer Zusammenarbeit und größerer Flexibilität verhelfen. Diese App zielt darauf ab, Ausfallzeiten zu minimieren, indem sie den Zugriff auf Prozessinformationen unabhängig von Zeit und Ort gewährt. Es fördert die Zusammenarbeit mit Funktionen wie Lesen und Feedback zu Geschäftsprozessen unterwegs. Außerdem vereinfacht es die Prozessdokumentation und -freigabe und ermöglicht eine schnelle und einfache Kommunikation mit Teamkollegen.

Promapp steigert auch die Produktivität der Frontline-Mitarbeiter, indem sie ihnen Echtzeitzugriff auf wichtige Prozessdetails geben und sicherstellen, dass sie mit ihrer Organisation synchron bleiben. Diese bedeutende Entwicklung trägt dazu bei, die Lücke in Gesprächen über das Prozessmanagement zu schließen, da der Input von Frontline-Mitarbeitern trotz ihrer Bedeutung für die praktische Umsetzung oft übersehen wird. Unternehmen mit einer aktiven Nintex Promapp Lizenz können jetzt auf Android- und iOS-Geräten auf die mobile App zugreifen. Die Integration zwischen der mobilen App und ihrer Desktop-Version garantiert, dass Prozessaktualisierungen sofort synchronisiert werden und die Benutzer mit den neuesten Informationen versorgt werden. Die neu eingeführte mobile App ist Teil der Nintex Process Platform, die Unternehmen nutzen, um ihre digitale Transformation durch die Nutzung von Prozessmanagement und -automatisierung zu beschleunigen. Weitere Plattformkomponenten sind Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign und Nintex Analytics.

Unternehmen können die Plattform nutzen, um Prozesse mit benutzerfreundlichen Tools visuell zu planen, abzubilden und zu verwalten und zu ermitteln, welche Prozesse automatisiert werden müssen oder am besten geeignet sind. Die no-code Plattform macht den Start des Automatisierungsprozesses einfach und ermöglicht es Benutzern, zu klicken statt zu programmieren. Organisationen können diese Prozesse dann mithilfe von durch Automatisierung generierten Daten optimieren, eine Funktion, die auch in Plattformen wie AppMaster.io zu finden ist.

In einer Erklärung betonte Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker, den Wert von Transparenz im Prozessmanagement und sagte: „Mit der Einführung der mobilen Nintex Promapp -App hat jetzt jede Person in jedem Unternehmen Geschäftsprozesse zur Hand, unabhängig davon, ob sie sich gerade befinden im Sitzungssaal oder in der Fertigungshalle.“