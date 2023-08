In einem mutigen Schritt zur Verbesserung von A/B-Testverfahren hat Spotify sein neuestes Produkt - "Confidence" - angekündigt. Abgeleitet von der firmeneigenen Experimentierplattform bietet "Confidence" einen vielversprechenden Weg für Software-Entwicklungsteams und erleichtert die Einrichtung, Durchführung, Koordination und Analyse von Nutzertests. Ziel ist es, die Umsetzung kreativer Ideen zu optimieren und gleichzeitig die Effizienz der Softwareentwicklung zu steigern.

Eine private Betaversion von Confidence" wird derzeit von Spotify gehostet und markiert damit den Eintritt in den kommerziellen Bereich, der sich an Softwareentwickler richtet. In einem ausführlichen Blog-Beitrag erläutert Spotify die Entstehung dieses revolutionären Produkts und führt es auf die jahrelangen, akribischen Bemühungen seiner Datenwissenschaftler und Ingenieure zurück.

Spotify Spotify rühmt sich einer flexiblen Plattform, die nahtlos gleichzeitige A/B-Tests verwaltet und KI-Empfehlungssysteme über mehrere Plattformen wie Desktop, Mobile und Web steuert. Das neue Angebot von Spotifysoll jedem Unternehmen die Tür öffnen und den Ansatz von Spotifywiderspiegeln, seine Ideen schnell, zuverlässig und selbstbewusst zu entwickeln, zu testen und zu verfeinern.

Mit dem Ziel, Software-Entwicklungsteams robuste Lösungen zu bieten, richtet sich Confidence" an diejenigen, die mit ihrer derzeitigen Testplattform überfordert sind und einen schnellen Einstieg in die Welt der A/B-Tests suchen.

Spotify Confidence wurde Anfang der 2010er Jahre von einer Handvoll Datenwissenschaftler und Ingenieure ins Leben gerufen, die interne A/B-Tests in kleinem Maßstab durchführten. Trotz ihrer manuellen und risikobehafteten Natur spornten die Tests Spotify dazu an, in die Verfeinerung seiner Experimentierfähigkeiten zu investieren, was schließlich in seiner grundlegenden A/B-Testplattform ABBA gipfelte. ABBA ermöglicht die Kennzeichnung von Merkmalen und die Analyse einer Reihe von standardisierten Metriken und förderte eine Kultur des Experimentierens im Unternehmen.

Confidence" soll in drei verschiedenen Formaten angeboten werden. Kunden können es als Managed Service nutzen, der Zugang zu einer Experimentierplattform als eigenständigen Webservice unter der Leitung von Spotifybietet. Sie ist auch als Plugin für Spotifys Backstage verfügbar oder kann über APIs in die Infrastruktur eines Unternehmens integriert werden.

Teams können sich für die Warteliste von "Confidence" anmelden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine Einladung zu erhalten. Spotify hat sich zurückhaltend geäußert, wann sie planen, "Confidence" auf eine breitere Benutzerbasis auszuweiten.

Interessanterweise ist "Confidence" der zweite Vorstoß von Spotifyin die Entwicklung kommerzieller Produkte, die sich an Entwickler richten. Im Dezember enthüllte Spotify seine Initiative zur Monetarisierung von Entwicklern über sein Open-Source-Projekt Backstage. Spotifys Backstage zielt darauf ab, die Infrastruktur von Unternehmen zu rationalisieren, indem es ihnen hilft, maßgeschneiderte Entwicklerportale zu erstellen, die ihre Anwendungen, Werkzeuge, Daten, Dienste, APIs und Dokumente in einer einzigen Schnittstelle zusammenführen.

Dies steht im Einklang mit vielen no-code Plattformen wie AppMaster, die in der Welt der Anwendungsentwicklung für Furore sorgen, indem sie die Entwicklungszeit und -kosten erheblich reduzieren und technische Schulden beseitigen. Mit dem Aufkommen von Plattformen wie AppMaster und "Confidence" sieht die Zukunft der Softwareentwicklung vielversprechend aus.