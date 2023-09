Salesforce stellt Slack AI, erweiterte Automatisierung und Slack-Listen vor: Eine bemerkenswerte Entwicklung bei Produktivitätstools

Als Zeichen einer bedeutenden technologischen Weiterentwicklung hat Salesforce mehrere innovative Funktionen für Slack eingeführt und das Produktivitätsgenre durch KI, automatisierte Arbeitsabläufe und gemeinsame Wissensressourcen vorangetrieben.

Durch die direkte Integration Slack AI in die bestehende Slack Umgebung bietet Salesforce ein dynamisches Tool, das auf der kollaborativen Intelligenz eines Unternehmens basiert und sich problemlos in den Workflow integrieren lässt. Diese Intelligenz bietet nicht nur mechanische Unterstützung, sondern kapselt den Arbeitsablauf des Benutzers passend ein, liefert maßgeschneiderte Einblicke und funktioniert effektiv in den Höhen und Tiefen der Arbeit.

Slack AI steigert die Produktivität der Benutzer durch die Integration von Kanalrückblicken. Diese zusammengefassten Berichte beleuchten triviale Informationen und ermöglichen es den Benutzern, sich auf dominierende Themen und wichtige Details zu konzentrieren. Dies verfeinert nicht nur die Schwerpunkte, sondern trägt auch zur Zeiteffizienz bei – Benutzer können Statusaktualisierungen generieren und Schlüsselthemen extrahieren, alles aus verschiedenen Kanälen.

Darüber hinaus ist Slack mit Thread-Zusammenfassungen ausgestattet, die das Nachholen umfangreicher Diskussionen vereinfachen. Diese Funktion erweist sich bei Brainstorming-Sitzungen, der Entscheidungsfindung oder der Bearbeitung von Vorfällen als entscheidend, da sie das Verständnis verbessert und durch den vereinfachten Zugriff auf notwendige Informationen wertvolle Zeit spart.

„Antworten suchen“ in Slack erfüllt einen immer wiederkehrenden Bedarf und ermöglicht es Benutzern, ihre internen Gesprächsdaten zu nutzen und so die gemeinsamen Erfahrungen und das Fachwissen innerhalb der Organisation zu nutzen. Die Suche liefert nicht nur relevante Nachrichten, Dateien und Kanäle, sondern enthält auch eine KI-generierte Zusammenfassung, um das Verständnis zu verbessern.

Neben der Erweiterung der Plattform mit KI-inspirierten Kapazitäten hat Slack auch seine Automatisierungsfähigkeiten bereichert. Dazu gehören ein aktualisierter Workflow Builder und Konnektoren von führenden Technologieunternehmen wie Atlassian, Google Workspace und Asana, die jedem eine codefreie Automatisierung ermöglichen. Gleichzeitig unterstützt Slack die Entwicklung und Bereitstellung benutzerdefinierter Apps und verwaltet bequem Hosting-Anforderungen, um die sichere Speicherung von Daten in Slack zu gewährleisten.

Eine weitere wichtige Einführung sind Slack -Listen. Diese ermöglichen die Verwaltung, Verfolgung und effiziente Ausführung von Aufgaben bei aktiver Kommunikation, wie z. B. die Verfolgung von Projekten, die Verwaltung von Ereignissen sowie die Bearbeitung von Genehmigungen und Anforderungen.

Die Grundlage dieser bahnbrechenden Updates lässt sich auf Slacks Bestreben zurückführen, einen auf Zusammenarbeit basierenden Ansatz für eine Produktivitätsplattform zu schaffen, die auf KI und Automatisierung basiert. Wie Noah Desai Weiss, Chief Product Officer von Slack, beschreibt, besteht ihre Hauptaufgabe darin, Kunden mit einem optimierten, ansprechenden und effizienten Satz an Tools auszustatten, die ihnen dabei helfen, ihre beste Arbeit zu leisten. Diese Veröffentlichung scheint ein Schritt in die richtige Richtung zur Erfüllung dieser Mission zu sein.

Mit Plattformen wie AppMaster ist der Übergang zur low-code und no-code Automatisierung zu einem allgemeinen Trend in der Technologiebranche geworden. Da Unternehmen zunehmend auf solche Tools zurückgreifen, wird es interessant sein zu beobachten, wie Plattformen wie Slack wachsen und Innovationen einführen, um diesem Wandel gerecht zu werden.