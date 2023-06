Die neueste Version der Programmiersprache Rust, Version 1.70.0, enthält mehrere bemerkenswerte Aktualisierungen und Verbesserungen, die die Leistung steigern und die Erfahrung der Entwickler optimieren sollen.

Eine wichtige Änderung in dieser Version ist die Einführung des "Sparse"-Protokolls zum Lesen des crates.io-Index. Dieses Protokoll ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht bemerkenswerte Leistungsverbesserungen beim Zugriff auf den Index. Infolgedessen hat sich der Pfad zum Crate-Cache geändert, was ein erneutes Herunterladen von Abhängigkeiten erforderlich macht. Zusätzlich bietet Rust 1.70.0 zwei neue Typen für die Initialisierung von gemeinsam genutzten Daten: OnceCell und OnceLock. Der letztere Typ ist eine thread-sichere Variante. Entwickler können diese Typen in Situationen verwenden, in denen eine sofortige Konstruktion nicht bevorzugt wird. Zuvor waren Entwickler auf Crates wie "lazy_static" und "once_cell" angewiesen, um diese Anforderung zu erfüllen, aber die neuen stabilen Funktionen machen diese nun überflüssig.

Eine weitere stabile Funktion, die in dieser Version enthalten ist, ist IsTerminal, die die Methode "is_terminal" verwendet, um festzustellen, ob ein gegebener Dateideskriptor oder Handle ein Terminal oder TTY bedeutet. Vor der eingebauten Implementierung mussten Entwickler auf Crate-Funktionalität zurückgreifen, um den gleichen Zweck zu erreichen. Die Version 1.70.0 von Rust erlaubt auch die Benennung von Debug-Levels. Bisher konnte die Compiler-Option "-Cdebuginfo" nur Zahlen zwischen 0 und 2 aufnehmen, mit diesem Update können Entwickler nun Debug-Levels mit Namen versehen: "none" steht für 0, "limited" für 1 und "full" für 2.

Außerdem werden zwei zusätzliche Stufen eingeführt: "nur line-directives" und "nur line-tables". Erstere ist für NVPTX-Profiling gedacht, während letztere eine minimale Verwendung für Rückverfolgungen mit Dateinamen und Zeilennummern ermöglicht.

Schließlich wird mit dieser Version auch die Unterstützung für instabile Testoptionen eingestellt. Frühere Versionen ermöglichten es Benutzern, Optionen auszuwählen, die noch nicht stabilisiert waren, eine Funktion, die nur für nächtliche Builds gedacht war. Diese Einschränkung wurde jedoch erst mit der aktuellen Version formell eingeführt.

