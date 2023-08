Große Technologieunternehmen, insbesondere Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und NVIDIA, haben sich unter dem Dach der Joint Development Foundation der Linux Foundation zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das als Alliance for OpenUSD (AOUSD) bekannt ist. Ziel dieser Allianz ist die Förderung und Verbesserung der Universal Scene Description (USD)-Technologie, einer von Pixar initiierten Entwicklung für den flexiblen Austausch von 3D-Daten.

Steve MayDer Chief Technology Officer von Pixar und Vorsitzende der AOUSD erläuterte die Bedeutung von USD. Die Geburtsstätte von USD ist Pixar und bildet das technologische Fundament unserer heutigen Animationspipeline. Die Formulierung von OpenUSD ist das Ergebnis jahrelanger sorgfältiger Studien und der Implementierung in die Pixar-Filmproduktion. Wir haben das Projekt im Jahr 2016 als Open-Source-Projekt veröffentlicht, und derzeit geht die Wirkung von OpenUSD über die Bereiche Film, visuelle Effekte und Animation hinaus und durchdringt auch andere Bereiche, die 3D-Daten für den Medienaustausch nutzen. Die Einführung von AOUSD markiert die spannende Entwicklung von OpenUSD nicht nur als Technologie, sondern auch in seiner Position als globaler Standard.

Die Allianz hat erkannt, dass die Förderung der Interoperabilität von 3D-Tools und -Daten die Entwickler in die Lage versetzen wird, groß angelegte 3D-Projekte durchzuführen. Dies wird den Weg für ein breiteres Spektrum an 3D-zentrierten Produkten und Dienstleistungen ebnen.

Die Koalition ist bestrebt, eine schriftliche Spezifikation für die Technologie zu erarbeiten, um die Kompatibilität zu fördern. Sie gehen auch davon aus, dass andere Standardisierungsgremien die Technologie in ihre Spezifikationen aufnehmen werden. Die AOUSD hat sich für die Linux Foundation als Gastgeberin des Projekts entschieden, da diese die "offene, effektive und effiziente Entwicklung von OpenUSD-Spezifikationen" erleichtert. Sie vertrauen auch darauf, dass die Linux Foundation bei der Anerkennung von OpenUSD durch die Internationale Organisation für Normung (ISO) helfen wird.

Guido QuaroniDer Senior Director of Engineering für 3D&I bei Adobe äußerte sich ähnlich und erklärte, dass Adobe daran glaubt, Künstler mit verschiedenen flexiblen und leistungsstarken Lösungen auszustatten, die mit verschiedenen Geräten kompatibel sind. Der Wert jedes Pakets und jedes Geräts wird durch die Verwendung einer gemeinsamen 3D-Datendarstellung während des gesamten kreativen Prozesses erheblich gesteigert. Die Formulierung von OpenUSD dient als ein solcher Multiplikator, und es erfüllt uns mit Begeisterung zu sehen, wie sich eine vielfältige Gruppe von Unternehmen zur Unterstützung dieser fortschrittlichen und offenen Technologie zusammenschließt.

