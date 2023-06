Die nordische Risikokapitalgesellschaft Voima Ventures hat ihren dritten Fonds aufgelegt, der zunächst mit 90 Mio. EUR abgeschlossen wurde und ein Endziel von 120 Mio. EUR hat. Die Investition ist für Deep-Tech-Startups in der Frühphase in verschiedenen Wissenschaftsbereichen bestimmt.

Das 2019 in Helsinki, Finnland, gegründete Unternehmen Voima Ventures konzentriert sich auf Unternehmen in der Vor- und Seed-Phase, vor allem auf solche, die aus universitären Forschungslabors und angeschlossenen Einrichtungen hervorgehen. Die VC-Firma investiert gelegentlich auch in Unternehmen in der Spätphase, insbesondere wenn eine Verbindung zu ihrem bestehenden Portfolio besteht. Voima Ventures' zielt typischerweise auf Unternehmen ab, die sich mit Nachhaltigkeit, Biowissenschaften und Gesundheit sowie anderen innovativen Technologien wie Quantencomputing beschäftigen.

Die ersten beiden Fonds von Voima Ventures wurden im Jahr 2019 aufgelegt. Der 20-Millionen-Euro-Fonds I war ein Spin-off-Portfolio des staatlichen technischen Forschungszentrums VTT, das auch heute noch einer der Kommanditisten des Fonds ist. Der zweite 60-Millionen-Euro-Fonds wurde zusammen mit der neuen Marke Voima Ventures und mehreren weiteren LPs angekündigt. Die ersten beiden Fonds unterstützten etwa 30 Unternehmen, darunter Solar Foods, Dispelix, Betolar und MVision, mit einigen Exits wie Minima, das letztes Jahr von Bosch übernommen wurde.

Der jüngste Fonds Voima Ventures umfasst Kapital des Europäischen Investitionsfonds (EIF), der finnischen Tesi, VTT, der schwedischen Saminvest sowie mehrerer Pensionsfonds, Stiftungen und Family Offices.

In den letzten Monaten war Europa ein fruchtbarer Boden für VC-Fonds im Frühstadium. So hat beispielsweise die britische Amadeus Capital gemeinsam mit der österreichischen Apex Ventures einen 80 Mio. € (86 Mio. $) schweren Deep-Tech-Fonds aufgelegt und ist damit in die Fußstapfen von IQ Capital getreten, die ihren eigenen 200 Mio. $ schweren Fonds für Deep-Tech-Startups in der Frühphase aufgelegt haben. Darüber hinaus gaben Moonfire VC und Playfair Capital ihre zweiten Fonds in Höhe von 115 Mio. $ bzw. 70 Mio. $ bekannt, während Emblem und Ovni Capital aus Frankreich separate Fonds in Höhe von jeweils 50 Mio. € (54 Mio. $) ankündigten.

Ähnlich wie bei den früheren Fonds zielt der dritte Fonds von Voima Ventures' in erster Linie auf die nordischen und baltischen Länder ab, wobei gelegentlich auch ein Vorstoß in andere nordeuropäische Länder unternommen wird, und strebt Ticketgrößen von 200.000 bis 3 Millionen Euro für etwa 25 Unternehmen an.

Ein besonderes Merkmal des Fonds Voima Ventures' ist die aktive Zusammenarbeit mit mehreren nordeuropäischen Universitäten sowie die Partnerschaft mit VTT, einem der größten europäischen Forschungsinstitute. Nahezu drei Viertel des Portfolios stammen aus dem akademischen Bereich, darunter das Quantenchip-Startup Semiqon, das als unabhängige Einheit aus dem VTT ausgegliedert wurde, und Cellfion, ein Unternehmen für saubere Energiematerialien, das aus der schwedischen Königlichen Technischen Hochschule (KTH) und der Universität Linköping (LIU) hervorgegangen ist.

Die Gründungspartnerin von Voima Ventures, Inka Mero, erklärte, dass das Unternehmen enge Verbindungen zu allen nordischen und baltischen Universitäten unterhält, die durch häufige Besuche bei Wissenschaftsteams und Inkubationsworkshops sowie durch Coaching und Unterstützung für die vielversprechendsten Projekte erreicht werden.

Trotz der bedeutenden Veränderungen in der globalen Landschaft seit der Gründung von Voima Ventures im Jahr 2019, einschließlich der COVID-19-Pandemie und anderer makroökonomischer Faktoren, behauptet Mero, dass ihr Ansatz für Investitionen weitgehend unverändert bleibt. Sie sagte: "Unsere Investitionsstrategie ist die gleiche geblieben - wir investieren weiterhin in wissenschaftsbasierte und tiefgreifende Technologien in den nordischen und baltischen Ländern. Mit dem Fonds III sind wir noch stärker thesenorientiert und investieren in Unternehmen, die dringende globale Herausforderungen angehen."

