No-Code-Python-Tests für industrielle Instrumente: Startup Flojoy stellt Open-Source-Tool vor

In einem beispiellosen Schritt zur Modernisierung industrieller Prozesse hat Flojoy, ein innovatives Startup in der Anfangsphase, kürzlich ein Open-Source-Tool eingeführt. Das neue Tool wurde mit dem Ziel entwickelt, die Automatisierungslücke zu schließen und ermöglicht es Unternehmen, die normalerweise am Rande des automatisierten Testprozesses stehen, von Python-Tests no-code zu profitieren und dadurch die Erstellung automatisierter Testskripte zu erleichtern.

Das Bootstrapping-Unternehmen sorgt für große Schlagzeilen mit der Ankündigung, sich erfolgreich eine Startfinanzierung in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar gesichert zu haben, um diese bahnbrechende Vision weiter zu konkretisieren. Die gleichzeitige Ankündigung der ersten öffentlichen Veröffentlichung seiner Open-Source-Software durch Flojoy stärkt seinen ehrgeizigen Wachstumskurs weiter.

In einem Interview mit TechCrunch kam die unkonventionelle Vision des CEO und Gründers von Flojoy, Jack Parmer, ans Licht. Als Architekt von Plotly, einer Open-Source-Datenvisualisierungsorganisation auf Python-Basis mit 300 Millionen Nutzern, bietet Parmers Berufserfahrung eine einzigartige Perspektive. Sein neuestes Projekt, Flojoy, ist eine interessante Untersuchung darüber, wie die Python-Programmierung auf einzigartige Weise genutzt werden kann.

Laut Parmer zielt Flojoy speziell auf die Nische der Testmessung und -steuerung in Forschung und Entwicklung oder Schwerindustrien wie Schiffbau, Luftfahrt, Halbleiter und Pharmazeutik ab. Er verglich die Rolle der Testmessung und -steuerung in diesen Sektoren mit der von Softwaretests in der Technologiebranche.

Ähnlich wie Software werden in diesen Branchen physische Elemente während ihrer Konstruktion und noch einmal nach ihrer Fertigstellung Tests unterzogen, bevor sie an den Endverbraucher übergeben werden. Parmer war fasziniert von der potenziellen Flexibilität pythonbasierter Tests in diesem Bereich und bemühte sich, eine Lösung zu entwickeln und anzubieten.

Ziel von Flojoy ist es, seine Benutzer direkt mit der weit verbreiteten Palette wissenschaftlicher Geräte und Instrumente zu verbinden und eine wesentliche Rolle bei der Durchführung von Messungen in einem Forschungs- und Entwicklungslabor oder einer Produktionslinie zu spielen. Parmer hat einen umfassenden Online-Katalog gängiger Instrumente entwickelt und stellt den Python-Code bereit, der für die sofortige Verbindung zu jedem Instrument zum Sammeln von Daten erforderlich ist. Diese Daten werden dann in Flojoy integriert. Dies ist das erste Mal, dass dieser Informationstyp bequem an einem leicht navigierbaren und verständlichen Ort konsolidiert wird.

Das langfristige Ziel von Flojoy besteht darin, diese Daten zu nutzen, um die KI-gestützte Prozessverbesserung zu erleichtern. Bisher wurden die Daten in diesen Instrumenten aufgrund der Komplexität der Extraktion im Modellbildungsprozess weitgehend vernachlässigt. Flojoy hofft, diesen Status quo durch die Vereinfachung des Zugriffs und damit die Nutzung dieser Daten zu ändern.

Parmer bekräftigte die Vision des Startups und sagte: „Wir versuchen, die Anlaufstelle für Menschen zu sein, die sich mit Python mit dieser Instrumentierung verbinden möchten.“ Er machte auf die etablierte Position von Python in den Bereichen KI und maschinelles Lernen aufmerksam und betonte die Gründe für die Wahl von Python als Programmiersprache für das Tool des Unternehmens. Parmer ist davon überzeugt, dass die Zusammenführung der Downstream-Pipeline der Python-Funktionen mit der Upstream-Pipeline der Instrumentenverbindung über eine wesentliche Konsolidierungsmaßnahme hinausgeht.

Parmer gab bekannt, dass die Unternehmensversion von Flojoy bereits über einen zahlenden Kunden verfügt. Er hofft inständig, dass das Unternehmen bis zum nächsten Jahr einen ARR von 1 Million US-Dollar erreichen und eine Million Nutzer für die Open-Source-Version gewinnen wird. Mit einem vielfältigen, 20-köpfigen Team scheint Flojoys Ziel, das Wachstum der Nutzerbasis von Plotly widerzuspiegeln, in greifbare Nähe gerückt.

Die Finanzierungsrunde umfasste erhebliche Beiträge von Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures und BDC Capital.