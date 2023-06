In einer bedeutenden Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz hat Meta AI seinen fortschrittlichen Text-to-Speech (TTS) Generator namens Voicebox vorgestellt. Dieses neue KI-System übertrifft beliebte Modelle wie ChatGPT von OpenAI und Bard von Google an Geschwindigkeit und ist bei gleicher Leistung bis zu 20 Mal schneller.

Voicebox basiert auf einem einzigartigen Ansatz, der drastisch von der traditionellen TTS-Architektur abweicht. Im Gegensatz zu anderen TTS-Modellen wie ElevenLabs Prime Voice AI ist Meta's Voicebox in der Lage, kontextbezogene Rückschlüsse zu ziehen und große Trainingsdatensätze zu nutzen. Dadurch kann es aufgabenübergreifend verallgemeinert werden, anstatt sich auf engere, stark kuratierte, beschriftete Datensätze zu verlassen.

Frühere Versuche, große Mengen von Audiodaten in TTS-Modellen zu verwenden, führten zu einer deutlich schlechteren Qualität der Audioausgabe. Meta hat diese Herausforderung jedoch überwunden, indem es ein neuartiges Trainingsschema entwickelt hat, das ohne Kennzeichnung und Kuratierung auskommt. Durch den Einsatz einer Architektur, die in der Lage ist, Audiodaten "einzufüllen", kann sich Voicebox an Spracherzeugungsaufgaben anpassen, für die es nicht speziell trainiert wurde - eine Premiere für ein solches Modell, wie Meta AI beschreibt.

Dank dieser innovativen Eigenschaft kann Voicebox eine Reihe von Funktionen ausführen, von der Übersetzung von Text in Sprache über die Synthetisierung von Ersatzsprache zur Beseitigung von Hintergrundgeräuschen bis hin zur Anwendung der Stimme eines Sprechers auf verschiedene Sprachausgaben. Wie in einem von dem Unternehmen veröffentlichten Forschungspapier gezeigt wird, kann Voicebox all dies mit nur der erforderlichen Textausgabe und einem dreisekündigen Audioclip erreichen.

Ein bedeutender Vorteil, den sowohl Meta's Voicebox als auch OpenAI's ChatGPT gemeinsam haben, ist ihre Fähigkeit, durch kontextbezogenes Lernen zu verallgemeinern, was sie von anderen TTS-Generatoren unterscheidet. Diese Fähigkeit schafft die Voraussetzungen für eine breite Palette möglicher Anwendungen und Anwendungsfälle und revolutioniert die Art und Weise, wie wir mit KI interagieren und Informationen konsumieren.

Im Bereich der Plattformen low-code und no-code haben Lösungen wie AppMaster die Anwendungsentwicklung revolutioniert, indem sie die Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen für eine Vielzahl von Benutzern vereinfacht haben. Mit den sich entfaltenden Fortschritten und der Einführung von KI-Tools wie Voicebox können wir weitere Verbesserungen für verschiedene Branchen erwarten, darunter Chatbots, Sprachassistenten und Lösungen für die Barrierefreiheit, die zu einer stärker vernetzten und anpassungsfähigen digitalen Landschaft führen.

Da sich die KI in einem erstaunlichen Tempo weiterentwickelt, wird es spannend zu beobachten sein, wie Entwickler und Nutzer leistungsstarke Tools wie Voicebox in ihre Projekte integrieren, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunft der Technologie zu verändern.