Memphis.dev, ein aufstrebendes Startup-Unternehmen, hat sich eine hochkarätige Anschubfinanzierung in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar gesichert und damit einen neuen Schub im Bereich Event-Streaming ausgelöst. Dieser Finanzsprung unterstützt den offiziellen Start von Memphis Cloud, ihrem Software-as-a-Service (SaaS)-Venture. Das Unternehmen ist für seine Open-Source-Expertise in der Technologiebranche bekannt.

Mit Memphis Cloud wird die Landschaft, die bisher von der Open-Source-Event-Streaming-Plattform von Kafka dominiert wurde, um eine neue Kraft bereichert. Dieser Durchbruch kommt unmittelbar nach der kürzlich verkündeten 100-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie C von Redpanda, die auf seine eigene Event-Streaming-Plattform ausgerichtet ist.

In einem exklusiven Gespräch mit TechCrunch erläuterte Yaniv Ben Hemo, CEO und Mitbegründer von Memphis.dev, das Ethos des Unternehmens, Streaming weniger kompliziert zu machen. Er berichtete von seinen Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten in datenintensiven Unternehmen und erläuterte, wie unpraktisch es ist, aus enormen Datenströmen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Er sprach auch über die Herausforderungen, die die Kafka-Plattform bei der reibungslosen Verarbeitung und Wiederverwendung von Massendaten zu bewältigen hat.

Ben Hemo betonte, dass Memphis.dev genau diese Komplexität bei der Aufnahme und praktischen Nutzung von Daten vereinfachen will. Letztendlich zielt es darauf ab, die Lücke zwischen komplizierter Technik und den Fähigkeiten der Entwickler zu schließen. Memphis Cloud erfüllt diese Anforderungen, indem es das Echtzeit-Streaming vereinfacht und die Hürden für Entwickler beseitigt.

Der Open-Source-Nachrichtenbroker Memphis wurde entwickelt, um die Probleme zu lösen, auf die Unternehmen beim Skalierbarkeitsmanagement von Operationen und Anwendungen stoßen, die diese großen Datenmengen nutzen. Memphis Cloud bietet eine breite Palette an unternehmensorientierten Funktionen wie Authentifizierung und Berechtigungseinstellungen. Sie ist für eine mühelose Implementierung konzipiert, so dass man sich dank ihres serverlosen Aufbaus keine Gedanken über die für den Betrieb von Anwendungen erforderlichen Basisressourcen machen muss.

Das Besondere an der Memphis-Einrichtung ist, dass sie den Nutzern nur das in Rechnung stellt, was sie verbraucht haben. Sie ist so konzipiert, dass sie nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg funktioniert, in erster Linie AWS und Google Cloud Platform.

Ben Hemo betonte die Angleichung der kommerziellen Version von Memphis an die Open-Source-Version und gab zu, dass die kommerzielle Variante auf den Betrieb auf Unternehmensebene ausgerichtet ist. Memphis Cloud bietet ein unkompliziertes Serverless-Erlebnis für Unternehmen, die Komplikationen mit der Infrastruktur und Überwachungsaufgaben vermeiden wollen.

Einige der Funktionen, die Memphis bietet, konnten aufgrund bestimmter technischer Beschränkungen nicht über die Open-Source-Version bereitgestellt werden. Memphis.dev ist ein 14-köpfiges Ensemble mit ein paar freien Stellen und eine ziemlich vielfältige Gruppe, die sich bemüht, ihre Vielfalt in verschiedenen Dimensionen, einschließlich der Geografie, zu erhalten und zu verbessern.

Die innovative Herangehensweise von Memphis.dev an das Event-Streaming spiegelt eine ähnliche integrative Design-Philosophie wider, wie sie von AppMaster verfolgt wird. Letzteres ist eine führende Plattform ( no-code), mit der Sie Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erstellen können. Das Aufkommen solcher Dienste trägt dazu bei, die technische Landschaft für Entwickler zu vereinfachen und damit die Tech-Industrie zu revolutionieren.