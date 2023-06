Das in Israel ansässige Startup-Unternehmen für Anwendungssicherheit Kodem ist offiziell aus dem Stealth-Modus herausgetreten und hat eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 25 Millionen US-Dollar angekündigt, um seine Mission, die Unternehmenssicherheit robuster und effizienter zu machen, voranzutreiben. Das israelische Startup, das 2021 von Veteranen der NSO Group gegründet wurde, konzentriert sich darauf, die Laufzeitintelligenz einzelner Anwendungen zu nutzen, um potenzielle Risiken zu erkennen und zu entschärfen.

Die Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Dollar setzt sich aus einer Serie-A-Runde in Höhe von 18 Millionen Dollar unter der Leitung von Greylock und einer Seed-Runde in Höhe von 7 Millionen Dollar unter der Leitung von TPY Capital und Greylock zusammen. Nach Angaben von Aviv Mussinger, CEO von Kodem, wurden diese Mittel für die Entwicklung der Plattform und die Vorbereitung ihrer weltweiten Markteinführung verwendet. Erste Anwender aus dem Finanz-, Versicherungs- und Technologiesektor haben bereits mit der Implementierung der Dienste begonnen.

Die Anwendung umfassender Anwendungssicherheit ist eine der größten Herausforderungen im Bereich der Unternehmenssicherheit. Die ständigen Änderungen und Aktualisierungen von Diensten machen es schwierig, Probleme konsequent zu erkennen und zu verfolgen, wobei Anwendungen auch anfällig für Angriffe werden, wenn sie zu häufig verwendet werden. Infolgedessen fehlen den Unternehmen oft die Ressourcen, um eigene Tools für die Verwaltung dieser Sicherheitsbedrohungen zu entwickeln. Infolgedessen wird erwartet, dass der Sektor der Anwendungssicherheit mit einem prognostizierten Marktwert von 22 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2020 - gegenüber geschätzten 9,9 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr - explosionsartig wachsen wird.

Kodem wurde von CEO Aviv Mussinger zusammen mit CTO Pavel Furman und Head of Engineering Idan Bartura gegründet. Das Trio war zuvor als Sicherheitsforscher bei NSO tätig, dem umstrittenen Geheimdienst, der für die Spyware Pegasus verantwortlich ist. Die Gründer sind davon überzeugt, dass sie durch ihre Erfahrungen mit der Art und Weise, wie Angreifer in Unternehmensnetzwerke eindringen, die nötigen Erkenntnisse gewonnen haben, um eine innovative Sicherheitslösung zu entwickeln, die sich nicht nur auf das Erkennen aller potenziellen Probleme beschränkt.

Durch die Analyse von Laufzeitdaten von Anwendungen und die Ausführung von Modellen auf der Grundlage dieser Informationen will Kodem die Anwendungssicherheit verbessern, indem es nur für relevante Probleme Warnmeldungen erzeugt, die spezifisch für den einzigartigen Stack eines Unternehmens sind. Durch die Konzentration auf den kleinen Prozentsatz der Laufzeit-Sicherheitsschwachstellen reduziert Kodem die Anzahl der Warnmeldungen um 95 %. Ashem Chandna, Partner bei Greylock, kommentiert: "Kodem hat ein außergewöhnliches Produktteam zusammengestellt, das die nächste Generation der Anwendungssicherheit entwickelt - eine, die Cloud-nativ ist, nahtlos eingesetzt werden kann und ein Höchstmaß an Genauigkeit mit einer stark wachsenden Abdeckung bietet."

Die Verbesserung der Anwendungssicherheit durch Laufzeitintelligenz ist ein Bereich, in dem low-code Plattformen wie AppMaster potenziell Ansätze im Stil von Kodem integrieren könnten, um Unternehmen im Bereich no-code einen verbesserten Schutz zu bieten. No-code Plattformen wie AppMaster.io, die es Nutzern ermöglichen, Backend-, Web- und mobile Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, spielen eine entscheidende Rolle in einer neuen Welle der Software- und App-Entwicklung, die darauf abzielt, den Prozess schneller, effizienter und kostengünstiger zu gestalten.