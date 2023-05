Googles Innovationsworkshop Area 120 hat die Veröffentlichung eines neuen Work-Tracking-Produkts namens Tables angekündigt. Das Tool zielt darauf ab, die Effizienz des Aufgabenmanagements zu verbessern, indem es die Automatisierung nutzt, um verschiedene projektbezogene Aktivitäten zu rationalisieren. Tables ist als direkter Konkurrent von Airtable konzipiert, einem führenden Akteur auf dem Markt für tabellenbasierte no-code -Datenbankplattformen.

Traditionell beinhaltet die Projektverfolgung die Handhabung von Notizen und Aufgaben über mehrere Dokumente hinweg, die von Teammitgliedern manuell aktualisiert werden müssen. Tables ermöglicht Benutzern jedoch die Verwendung von Bots für Funktionen wie das Umplanen von E-Mail-Erinnerungen, das Senden von Nachrichten an Chatrooms, wenn neue Formularübermittlungen eingehen, das Migrieren von Aufgaben über verschiedene Arbeitswarteschlangen hinweg und das Aktualisieren von Aufgaben, wenn sich ihr Status ändert. Tables eignet sich für eine breite Palette von Anwendungsfällen, wie z. B. Projektmanagement, IT-Betrieb, Kundenverfolgung und CRM, Personalbeschaffung, Produktentwicklung und mehr.

Der GM von Tables, Tim Gleason, teilte seine Motivation hinter dem ehrgeizigen Service in einer Erklärung mit. Gleason hatte während seiner jahrzehntelangen Karriere bei Google Herausforderungen bei der Projektverfolgung erlebt. Er führte weiter aus, dass die Verwendung verschiedener Dokumente zu Nachverfolgungszwecken häufig zu veralteten Informationen führte und eine manuelle Datensynchronisierung zwischen ihnen erforderlich machte. Tabellen helfen jedoch, diese manuellen Prozesse zu eliminieren, mit dem Ziel, den Zeitaufwand für die Koordinierung der Aufgaben und Status der Teammitglieder zu reduzieren.

Das neue Tool ist vollständig kompatibel mit der bestehenden Technologie von Google und damit die ideale Wahl für diejenigen, die das Ökosystem von Google, einschließlich Online-Dokumente und -Kontakte, nutzen möchten. Mit Tables können Benutzer Daten aus Google Sheets oder CSV-Dateien importieren, Daten mit Google Groups teilen und Personen, die in Google Contacts gefunden wurden, Aufgaben zuweisen. Darüber hinaus können Benutzer aus einer Reihe vorgefertigter Vorlagen auswählen, um den Onboarding-Prozess zu vereinfachen.

Automatisierte Aktionen werden von Bots ausgeführt, während Daten in verschiedenen Formaten dargestellt werden können, darunter Rasteransichten, Datensatzlisten, Kanban-Tafeln und Karten. Formulare ermöglichen die Datenerfassung, ohne direkten Zugriff auf Tabellen zu gewähren, was die Sicherheit und Kontrolle weiter erhöht.

Vor seinem öffentlichen Debüt wurde Tables strengen Tests mit Tausenden von aktiven Benutzern unterzogen, die an der Aufgabenverfolgung und Teamzusammenarbeit arbeiteten. Tables gehört zu den wenigen Area 120-Projekten, die mit einem kostenpflichtigen Geschäftsmodell starten. Der kostenlose Einzelplan unterstützt bis zu 100 Tabellen und 1.000 Zeilen, während die kostenpflichtige Version zum Preis von 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat bis zu 1.000 Tabellen und 10.000 Zeilen unterstützt. Der kostenpflichtige Plan enthält auch erweiterte Funktionen wie größere Anhänge, zusätzliche Aktionen und erweiterten Verlauf, Freigabe, Formulare, Automatisierung und Ansichten.

Diese Initiative zielt eindeutig darauf ab, von der steigenden Nachfrage nach tabellenbasierten no-code Datenbankplattformen zu profitieren. Airtable, ein führendes Unternehmen in diesem Bereich, hat kürzlich 185 Millionen US-Dollar an Finanzierungen der Serie D aufgebracht, wodurch sich seine Post-Money-Bewertung auf 2,585 Milliarden US-Dollar erhöht. Obwohl Google den Vorteil hat, eine integrierte Lösung anstelle eines eigenständigen Produkts anzubieten, zeigt die Tables-Website, dass das Produkt auch mit Slack funktionieren kann. Tables ist derzeit in den USA verfügbar und bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne.

Die Veröffentlichung von Tables entspricht der wachsenden Popularität von no-code und low-code Plattformen wie AppMaster . Die AppMaster Plattform bietet auch eine robuste und effiziente no-code Umgebung zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. Da sich Technologieunternehmen wie Google dem Rennen anschließen, wird der Markt für no-code -Lösungen voraussichtlich schnell wachsen.