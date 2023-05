Die digitale Landschaft hat sich erheblich weiterentwickelt, und wir sind jetzt Zeugen der Entstehung der No-Code Generation. In der Vergangenheit bestand eine „digitale Kluft“ zwischen Arbeitnehmern, die wussten, wie man Computer benutzt, und solchen, die dies nicht taten. Obwohl die heutigen Digital Natives mit Computertechnologien aufgewachsen sind, fehlte es der Mehrheit immer noch an Kenntnissen in bestimmten Bereichen wie Softwareentwicklung, Informatik und Statistik.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein deutlicher Wandel vollzogen, da immer mehr junge Menschen immer geschickter darin werden, die Rechenleistung für tägliche Aufgaben zu nutzen. Angetrieben von einer Welle zugänglicher no-code platforms erleben wir jetzt eine neue digitale Kluft, die eine Ära neu definiert, in der sich fortgeschrittene Fähigkeiten von grundlegenden Computerkenntnissen zu überlegenem Fachwissen ausdehnen.

Die heutigen no-code Tools wie Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Anwendungen, darunter Roblox und Minecraft, geben Kindern die Möglichkeit, mithilfe von Technologie ganze virtuelle Welten zu erschaffen, was den Wunsch nach neuen Lernerfahrungen weckt. Infolgedessen sind die Advanced Placement Tests für Informatik von 20.000 im Jahr 2010 auf über 70.000 in den letzten Jahren gestiegen. Informatik hat sich zum Top-Hauptfach an führenden Universitäten entwickelt und zieht jährlich Hunderte von neuen Studenten an.

Diese Veränderungen fallen zusammen mit einer steigenden Nachfrage nach Datenanalyse und technischen Fähigkeiten unter den heutigen Arbeitskräften. Da die Kompetenz von Experten im Umgang mit digitalen Tools für den Geschäftserfolg immer wichtiger wird, wird sich die Kluft zwischen grundlegenden Computerkenntnissen und fortgeschrittenen digitalen Fähigkeiten weiter vergrößern.

Im Gegensatz zu früher kann ein Filialleiter heute nicht nur Verkaufsdaten in eine Excel Tabelle hochladen, sondern mehrere Online-Tools integrieren, um einen E-Commerce-Shop zu entwickeln, den Customer Lifetime Value auf einer no-code Datenplattform zu berechnen und Marketingkampagnen mithilfe von E-Mail-Diensten anzupassen . Dieses Maß an digitaler Gewandtheit demonstriert die Fähigkeit der No-Code Generation, die Messlatte für Produktivität und Innovation höher zu legen.

Noch nie dagewesene Herausforderungen, wie Fernunterricht, haben die Schüler von heute gezwungen, sich noch mehr mit Computern auszukennen. Das Ergebnis ist eine Generation anpassungsfähiger, technisch versierter Personen, die sich besser mit Fernarbeit auskennen und Computertechnologie zur Lösung komplexer Probleme nutzen können.

Der Aufstieg der No-Code Generation wird die globale Produktivität erheblich beeinflussen und Innovationen zu neuen Höhen führen. Wenn Kinder und junge Erwachsene weiterhin no-code Plattformen wie AppMaster nutzen, werden sie ihr Leben erheblich verbessern, Zeit sparen und die digitale Kluft auf globaler Ebene überbrücken.