Der bahnbrechende Innovator und Milliardär Elon Musk hat sich auf eine faszinierende Reise in das Reich der künstlichen Intelligenz (KI) begeben und sein neuestes Geistesprodukt, ein Startup namens xAI, vorgestellt. Als glühender Anhänger des Potenzials der Technologie, unsere Zukunft entweder aufzubauen oder zu zerstören, zielt Musks neues Projekt darauf ab, eine KI zu schaffen, die nach seinen Worten prohuman ist. Als er xAI während eines Online-Diskurses auf Twitter Spaces vorstellte, war seine Sorge um eine dystopische KI-Zukunft mehr als offensichtlich.

Um katastrophale Folgen zu vermeiden, die sich aus einer außer Kontrolle geratenen KI-Entwicklung ergeben könnten, dreht sich Musks Vision für xAI um die Kultivierung einer KI, die von Grund auf neugierig auf die menschliche Existenz ist. Diese als maximal neugierig bezeichnete KI würde sich bemühen, das Universum und seine komplizierten Abläufe zu verstehen, anstatt sich auf kodierte ethische Prinzipien zu verlassen. Dieses Ethos hat seine Wurzeln in Musks Überzeugung, dass eine KI, die von menschlicher Neugierde beseelt ist, von Natur aus geschützt ist und daher die Menschheit fördert.

Anfang dieses Jahres gehörte Musk zu den vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die ihre Zustimmung zu einem Mahnschreiben gaben, in dem ein Aufschub für den Bau großer KI-Prototypen gefordert wurde. Ein Beispiel für solche Modelle ist der Chatbot ChatGPT, der von OpenAI, einem US-Unternehmen, entwickelt wurde. Die allgemeine Befürchtung, dass die Entwicklung der KI schneller voranschreiten könnte als der Mensch, hat sich im Laufe der Zeit noch verstärkt, so dass dieser Brief ein Symbol für diese wachsende Besorgnis ist.

Trotz seiner früheren Zustimmung ist Musk heute der Meinung, dass es weit von der Realität entfernt ist, die KI-Entwicklung zu stoppen. Daher dient xAI als Hoffnungsschimmer bei der Entwicklung einer KI, die das Wohl der Menschheit im Auge behält und sich gleichzeitig an die unvermeidliche KI-Entwicklung anpasst.

