Wir stellen vor: Gemini: Googles hochentwickeltes multimodales KI-Modell

Als einen Sprung nach vorne auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz hat Google Gemini vorgestellt, sein neuestes KI-Modell. Dieses innovative Modell ist im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen von Anfang an in der Lage, heterogene Datenformate – Text, Code, Audio, Bild und Video – zu interpretieren.

Typischerweise werden multimodale Modelle entwickelt, indem verschiedene Komponenten für verschiedene Informationsformate separat trainiert und dann integriert werden. Dennoch verfolgt Gemini, abweichend von dieser Standardpraxis, einen anderen Ansatz. Das Modell wurde von Anfang an auf verschiedene Datenformate trainiert und mit zusätzlichen multimodalen Daten verfeinert. Diese Methodik erleichtert es Gemini, mehrere Datentypen zu verstehen und zu argumentieren, und übertrifft damit aktuelle multimodale Modelle. Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet, und Demis Hassabis, CEO und Mitbegründer von Google DeepMind, hoben die Stärken von Gemini hervor und teilten mit, dass die Fähigkeiten des Modells in fast allen Bereichen mit den Besten vergleichbar seien.

Bemerkenswerterweise verfügen Zwillinge über ein starkes Denkvermögen, das es ihnen ermöglicht, komplexe schriftliche und visuelle Informationen wahrzunehmen. Dadurch ist es in der Lage, schwer zu findendes Wissen aus riesigen Datenbeständen zu extrahieren. Ein einziges Beispiel hierfür ist die Fähigkeit, Hunderttausende Dokumente nach wertvollen Erkenntnissen zu durchsuchen, die in vielen Bereichen zu Durchbrüchen führen. Darüber hinaus ist Gemini aufgrund seiner multimodalen Aspekte besonders effektiv bei der Entschlüsselung komplexer Fragen in Fächern wie Mathematik und Physik.

Der erste Gemini 1.0 ist in drei Varianten erhältlich – Ultra, Pro und Nano, die jeweils unterschiedliche Größenanforderungen erfüllen. Laut Google hat Gemini Ultra beim vorläufigen Benchmarking 30 von 32 häufig verwendeten akademischen Benchmarks in der Modellentwicklung und Forschung übertroffen. Bemerkenswert ist, dass Gemini Ultra auch das erste Modell überhaupt ist, das menschliche Experten übertrifft. Dies wurde anhand des Massive Multitask Language Understanding (MMLU) gemessen, das 57 Disziplinen umfasste, von Mathematik und Physik bis hin zu Geschichte, Recht, Medizin und Ethik.

Gemini Pro ist jetzt in Bard integriert und stellt das umfangreichste Bard-Update seit seiner Veröffentlichung dar. Es ist erwähnenswert, dass das Pixel 8 Pro auch optimiert wurde, um die Funktionen von Gemini Nano zu nutzen, um Funktionen wie „Zusammenfassen“ in der Recorder-App und „Smart Reply“ auf Google -Tastatur zu unterstützen.

Es wird erwartet, dass Gemini in den kommenden Monaten in weitere Google-Produkte wie Search, Ads, Chrome und Duet AI integriert wird. Ab dem 13. Dezember erhalten Entwickler Zugriff auf Gemini Pro über die Gemini API in Google AI Studio oder Google Cloud Vortex AI.

Darüber hinaus kann Gemini mehrere gängige Programmiersprachen verstehen, darunter Python, Java, C++ und Go. Laut Pichai und Hassabis machen Geminis fundierte Sprachkenntnisse und sein Denkvermögen bei komplizierten Informationen es zu einem erstklassigen Grundlagenmodell für die Codierung weltweit.

Google hat Gemini auch damit beauftragt, ein fortschrittliches Code-Generierungssystem namens AlphaCode 2 zu entwickeln. Dieses System, ein Upgrade der vor zwei Jahren veröffentlichten ersten Version, kann wettbewerbsorientierte Programmierprobleme lösen, die komplexe Mathematik und theoretische Informatik umfassen.

Die Einführung eines neuen TPU-Systems namens Cloud TPU v5p, das für das Training hochmoderner KI-Modelle entwickelt wurde, ergänzt die Reihe der Ankündigungen und ergänzt die Einführung von Gemini. Diese TPU der nächsten Generation wird die Entwicklung von Gemini beschleunigen und Entwicklern und Unternehmenskunden dabei helfen, groß angelegte generative KI-Modelle schneller zu trainieren. Dadurch wird sichergestellt, dass neuere Dienste und Funktionen die Kunden in kürzerer Zeit erreichen.

Google betonte bei der Entwicklung von Gemini die Einhaltung der Prinzipien der verantwortungsvollen KI. Es wurden Untersuchungen in potenziellen Risikobereichen wie Cyber-Angriff, Überzeugungsarbeit und Autonomie durchgeführt. Außerdem wurden Sicherheitsklassifikatoren erstellt, um Inhalte, die Gewalt oder negative Stereotypen enthalten, zu identifizieren, zu kennzeichnen und auszusondern.

Die Einführung von Gemini stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der KI dar und leitet eine neue Ära bei Google ein. Da derzeit Anstrengungen unternommen werden, die Funktionalitäten von Gemini auf künftige Versionen auszudehnen, versprechen Verbesserungen bei der Planung und beim Speicherfortschritt sowie die Vergrößerung des Kontextfensters für die Verarbeitung weiterer Informationen bessere Antworten in der Zukunft.

