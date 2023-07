Der innovative DevSecOps-Anbieter Digital.ai hat soeben aktuelle Erweiterungen seiner Plattform bekannt gegeben. Die neuesten Ergänzungen zielen darauf ab, den Kunden während des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus überlegene prädiktive Analysen zu bieten.

Die neuen Predictive-Intelligence-Tools umfassen Funktionen wie Flow Acceleration", die prädiktive Modellierung zur Abschätzung der Entwicklungszyklen nutzen. Eine weitere Ergänzung ist die Funktion "Qualitätsverbesserung", die die frühzeitige Erkennung von Fehlern unterstützt, um eine optimale Softwarequalität zu fördern.

Die 'Change Risk Prediction' ist eine weitere wesentliche Neuerung. Sie zeigt nicht nur bedenkliche Änderungen auf, sondern minimiert auch die Zahl der Fehlversuche und ermöglicht es, Risiken im Vorfeld der Produktion zu managen. Darüber hinaus erleichtert die Funktion "Service Management Process Optimization" die Vorhersage von drohenden Service-Risiken.

Darüber hinaus hat Digital.ai Techniken offengelegt, die Unternehmen bei der Bewältigung der Auswirkungen und Risiken von generativer KI unterstützen sollen. Dazu gehören Methoden zur Einstufung von Codemodifikationen, die höhere Risiken bergen, die Erstellung von Workflow-Vorlagen auf der Grundlage branchenweit anerkannter Praktiken, die Formulierung von Richtlinien und das Management von Vorschriften.

Als Teil seiner zukunftsorientierten Strategie hat Digital.ai auch einige kommende Funktionen angedeutet, die generative KI nutzen. Die Funktion "Testerstellung" wird die Erstellung und Aktualisierung von Testfällen in Abhängigkeit von den Funktionsanforderungen zu einem Kinderspiel machen. Die nächste Funktion, "User Story Generation", wird in der Lage sein, auf der Grundlage von Produktspezifikationen sowohl Requisiten als auch Benutzererzählungen zu erstellen. Ein weiteres Tool, der "Knowledge Assistant", wird entwickelt, um wertvolle Informationen in Planungsrepositorien hervorzuheben. Zum künftigen Repertoire gehört auch "Threat Insight", das Vorschläge für Softwareschutzmaßnahmen erstellt und weitergibt.

Derek Holt, CEO von Digital.ai, kommentiert die jüngsten Entwicklungen mit den Worten: "Diese nächste Welle der KI hat zweifelsohne erhebliche Veränderungen in der Art und Weise mit sich gebracht, wie Teams Software planen, erstellen, testen, sichern, liefern und überwachen. Wir bei Digital.ai haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, uns auf diese Ära vorzubereiten. Unsere DevSecOps-Plattform kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken, in der wir die weltweit größten Unternehmen dabei unterstützt haben, KI verantwortungsvoll für die Bereitstellung von Software und die Automatisierung von Lieferabläufen einzusetzen. Die heutige Ankündigung der Weiterentwicklung unseres führenden Portfolios ist ein bedeutender Meilenstein, der es den größten Unternehmen der Welt ermöglicht, KI mit Bedacht einzusetzen."

Da Unternehmen zunehmend nach Plattformen mit ausgefeilteren Funktionen suchen, sind Anwendungsentwicklungsplattformen wie AppMaster und Digital.ai weiterhin führend, indem sie fortschrittliche prädiktive Analysetools und KI-gestützte Funktionen anbieten. All diese Innovationen stehen im Einklang mit den sich entwickelnden Anforderungen von DevSecOps-Unternehmen und tragen zur Schaffung eines robusteren und zuverlässigeren Ökosystems für die Anwendungsentwicklung bei.