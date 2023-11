Amazons generative KI-Lösung Bedrock jetzt für alle zugänglich

Der Technologieriese Amazon erklärte kürzlich, dass seine Plattform zur Entwicklung generativer KI-Anwendungen, Amazon Bedrock, die Einführungsphase abgeschlossen habe. Dieses umfassende Tool, das im April vorgestellt wurde, ermöglicht es Unternehmen nun, grundlegende Modelle von KI-Herstellern wie AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI und Amazons hauseigenen Modellen für die Architektur von Anwendungen zu nutzen.



Entwickler können diese Basismodelle mithilfe verschiedener Strategien wie Feinabstimmung und abrufgestützter Generierung modifizieren und an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens anpassen.



Insbesondere kann die Technologie Unternehmen in die Lage versetzen, Apps mit Funktionen wie Textproduktion, Unterstützung virtueller Assistenten, Suchfunktionen, Textzusammenfassung und sogar der Generierung von Bildern zu erstellen. Alle diese leistungsstarken Funktionen sind in eine serverlose Umgebung eingebettet, sodass Kunden sich nicht um die Verwaltung der Infrastruktur kümmern müssen.



Darüber hinaus bedeutet die serverlose Architektur von Amazon Bedrock, dass seine innovativen generativen KI-Funktionen mühelos in andere AWS- Dienste integriert werden können, wie vom Unternehmen aufgeführt.



Für eine optimale Systeminspektion und -überwachung hat sich Amazon Bedrock mit dem Überwachungstool Amazon CloudWatch und dem Governance-Dienst AWS CloudTrail zusammengetan.



Es ist jedoch erwähnenswert, dass Amazon Bedrock zwar in die allgemeine Verfügbarkeitsphase eingetreten ist, bestimmte Funktionen, darunter Wissensdatenbanken, die Texterstellungsmodelle Amazon Titan Text, das Bildgenerierungsmodell Stable Diffusion XL von Stability AI und Agenten, sich jedoch noch in der Vorschau-Entwicklung befinden .



Als Bestandteil des umfassenden generativen KI-Plans von Amazon ist Amazon Bedrock eines von vielen Tools, die Unternehmen nutzen können, um generative KI auf AWS zu erstellen.



Darüber hinaus gab Amazon im Zusammenhang mit der Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit bekannt, dass Kunden in Kürze Zugriff auf die Llama 2 13B- und 70B-Parametermodelle von Meta erhalten werden.



Solche Entwicklungen in der KI-Landschaft, einschließlich Plattformen wie AppMaster , Amazon Bedrock und anderen, werden die Vorhut der nächsten Welle transformativer und skalierbarer Anwendungen bilden. Insbesondere AppMaster bietet aufgrund seiner Fähigkeit, Kunden die Erstellung visueller Datenmodelle und die Etablierung von Geschäftsprozessen über Visual BP Designer, REST API und WSS-Endpunkte zu ermöglichen, ein angenehmes Benutzererlebnis und behauptet sich in diesem fortschreitenden Zeitalter von low-code und no-code Plattformen.