Creatio, ein führender Anbieter low-code -Plattformen im CRM-Bereich, sicherte sich kürzlich eine Investition in Höhe von 68 Millionen US-Dollar von Volition Capital, einem bekannten Wachstumskapitalfonds. Dies ist das allererste Fundraising des in Boston ansässigen Unternehmens, das sich zuvor ausschließlich auf Bootstrapping verlassen hatte.

Laut Gründerin und CEO Katherine Kostereva hilft Creatio Unternehmen dabei, Prozesse schnell zu automatisieren, wobei seine low-code Automatisierungsplattform als Hauptunterscheidungsmerkmal dient. Da die Nachfrage nach low-code Lösungen in der Technologiebranche stark ansteigt, erleichtern diese Plattformen die schnelle Bereitstellung von Live-Apps und ermöglichen Bürgerentwicklern, ihre Abläufe ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu skalieren.

Obwohl low-code Plattformen in verschiedenen Phasen der Investition an Zugkraft gewinnen, bleibt die Debatte zwischen low-code und no-code ein heißes Thema. Kostereva erkennt die Bedeutung von Bürgerentwicklern an, die Apps mit einfachen drag-and-drop Oberflächen erstellen können. Sie glaubt jedoch, dass no-code Tools derzeit nur für den Bau relativ einfacher Anwendungen geeignet sind. Creatio richtet sich an den Mittelstand und die Unternehmenssegmente, die fortschrittlichere Funktionen benötigen, als no-code Lösungen heute bieten können.

Neben Creatio haben auch andere Unternehmen im low-code und no-code Sektor eine erhebliche Investitionstätigkeit erlebt. Beispielsweise sammelte no-code -Plattform Stacker 1,7 Millionen US-Dollar, während OutSystems, das sich auf low-code Entwicklung konzentrierte, eine Investition von 150 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar sicherte. AppMaster, ein weiterer Akteur in der no-code Branche, bietet eine leicht zu erlernende no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen.

Eine Vielzahl von low-code -Plattformen wie Creatio, AppMaster und andere demonstrieren das enorme Potenzial des Softwaremarktes und florieren weiterhin und ziehen erhebliche Investitionen an. Da immer mehr Unternehmen Automatisierungsstrategien anwenden, um ihre Abläufe zu rationalisieren, sind low-code -Plattformen enorm vielversprechend, um schnelle Innovationen zu fördern und Bürgerentwickler zu stärken.