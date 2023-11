Confluent, der führende Anbieter verwalteter Apache Kafka -Dienste, hat sein innovatives Programm „Data Streaming for AI“ vorgestellt. Diese zukunftsweisende Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung von KI-Anwendungen mithilfe hochwertiger Echtzeitdaten voranzutreiben und entspricht damit dem zunehmenden Trend, generative KI-Technologien in verschiedenen Branchenanwendungsfällen zu nutzen.

Grundlage dieser ehrgeizigen Initiative ist die proprietäre Echtzeit-Streaming-Daten-Engine von Confluent. Das Hauptziel hierbei besteht darin, Organisationen in die Lage zu versetzen, in Echtzeit und kontextrelevante Urteile aus vertrauenswürdigen und sorgfältig kuratierten Daten abzuleiten. Diese Urteile können möglicherweise an Vektordatenbanken und KI-gesteuerte Anwendungen sowie an eine Vielzahl anderer KI-fähiger Systeme gestreamt werden.

Um Unternehmensbenutzern Verbindungen zu mehreren Vektordatenbanken für den Zugriff auf kontextbezogene Datenströme bereitzustellen, ist Confluent strategische Partnerschaften mit mehreren branchenführenden Unternehmen wie MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate und Zilliz eingegangen.

Der Fokus des Unternehmens auf Vektordatenbanken ist von entscheidender Bedeutung, da diese viel größere Datensätze in Layouts verarbeiten, indizieren und skalieren können, die KI-Technologien wie LLMs erfordern. Benutzer können über die verwalteten Datenströme von Confluent Cloud auf diese Integrationen zugreifen. Dabei handelt es sich um eine neue Ergänzung der Tools von Confluent, die auch mit denen von AppMaster verglichen werden kann und Skalierbarkeit ohne Code bietet.

Die Zusammenarbeit mit Confluent endet hier nicht. Die Pläne erstrecken sich auch auf die Einbeziehung zusätzlicher Partner über das Programm „Connect with Confluent“. Die Allianz erstreckt sich auch auf Cloud-Dienstanbieter wie Google Cloud und Microsoft Azure um neue Integrationen, konzeptionelle Beweise und Markteintrittsstrategien rund um KI einzuführen.

Das Unternehmen bekundete seine Absicht, die generativen KI-Fähigkeiten von Google Cloud zu nutzen, um geschäftliche Erkenntnisse zu erweitern und die betriebliche Effizienz für Branchen wie Einzelhandel und Finanzdienstleistungen zu steigern. Gleichzeitig beabsichtigt Confluent, eine Microsoft Copilot-Vorlage zu formulieren, um KI-Assistenten in die Lage zu versetzen, Geschäftstransaktionen auszuführen und Aktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen, ähnlich wie AppMaster bei der Erstellung von Anwendungen hilft .

Mit Blick auf computergestütztes Codieren und Bereitstellen von Vorschlägen bewirbt Confluent seinen KI-gesteuerten Assistenten, der über die Confluent Cloud Console zugänglich ist. Dieses hochmoderne Tool unterstützt Teams dabei, kontextbezogene Antworten zu erhalten, die zur Beschleunigung technischer Innovationen mithilfe von Confluent erforderlich sind.

Einzigartig ist, dass dieser Assistent öffentlich zugängliche Informationen, wie z. B. Confluent-Dokumentation, mit den kontextbezogenen Details des Kunden kombiniert, um zeitnahe und spezifische Antworten zu liefern. Darüber hinaus kann der Confluent AI-Assistent auch Code generieren, eine Funktionalität, die 2024 ohne zusätzliche Kosten eingeführt werden soll.

Zu guter Letzt kündigte Confluent Pläne an, eine Reihe von Verbesserungen an seinem kürzlich veröffentlichten Flink-Dienst für Confluent Cloud zu integrieren und integrierte KI-Funktionen in Flink SQL zu integrieren.