Zwei ehemalige Google-Mitarbeiter, Sargun Kaur und Nikke Hardson-Hurley, erkannten ein kritisches Problem im Einstellungsprozess für Ingenieure und gründeten ein bahnbrechendes neues Startup namens Byteboard. Sie beschlossen, Vorstellungsgespräche im Ingenieurwesen neu zu überdenken und zu rekonstruieren, indem sie sich auf die praktischen Programmierfähigkeiten der Kandidaten in realen Situationen konzentrierten. Kürzlich sicherte sich Byteboard erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Cowboy Ventures und einer vielfältigen Gruppe von Angel-Investoren. Kaur und Hardson-Hurley trafen sich zum ersten Mal während der internen Hackathon-Veranstaltung von Google und stellten fest, dass sie ein gemeinsames Interesse daran hatten, den Prozess für Ingenieursgespräche zu überarbeiten. Beide Gründerinnen erlebten als farbige Frauen aus erster Hand die Benachteiligungen, mit denen unterrepräsentierte Personen aufgrund des aktuellen Systems konfrontiert sind. Sie erkannten den unfairen Vorteil an, den der Prozess denjenigen verschaffte, die über die Ressourcen für den Zugang zu Vorbereitungsmaterialien verfügten, ähnlich wie bei SAT-Vorbereitungskursen an weiterführenden Schulen. „Byteboard ist eine softwarebasierte Lösung, die Unternehmen tatsächlich dabei hilft, ihre technischen Vorstellungsgespräche vor Ort durch ein projektbasiertes Vorstellungsgespräch zu ersetzen, das ihnen durch einen viel positiveren, optimierten und praktischen Vorstellungsgesprächsprozess hilft, schneller Mitarbeiter einzustellen“, erklärte Kaur. Die traditionelle Interviewmethode, die ursprünglich von Technologiegiganten wie Google und Microsoft entwickelt wurde, zielte auf Doktoranden ab. Informatikkandidaten renommierter Universitäten. Laut Kaur hat sich die Technologiebranche im Laufe der Jahre jedoch erheblich verändert und den Interviewprozess hinter sich gelassen. Byteboard zielt darauf ab, die Interviewdynamik von rein theoretischen Konzepten hin zu praktischen Coding-Demonstrationen zu verändern. Kaur vergleicht das Szenario mit der Beurteilung von Basketballspielern, indem man ihre Leistungen im Fitnessstudio beobachtet, anstatt sie Spielzüge auf einem Whiteboard erklären zu lassen. Während sie noch bei Google waren, entwickelten die Mitbegründer ihre Idee über Googles hauseigenen Inkubator Area 120 zu einem Produkt. Typischerweise sind Area 120-Projekte für den internen Gebrauch gedacht, aber Byteboard schaffte als eigenständiges Unternehmen den seltenen Sprung in den Markt.

Die Gründer haben Byteboard Interviewszenarien entworfen, die von den Kandidaten nach Belieben und in der Bequemlichkeit ihrer bevorzugten Arbeitsumgebung absolviert werden können. Das Hauptaugenmerk dieser Bewertungen liegt auf der Beurteilung der für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. „Dieser Kandidat nimmt am Byteboard-Interview teil und es ist, als würde er ein Projekt durcharbeiten. Es simuliert sehr stark den Tag im Leben eines Ingenieurs. Sie werden nicht in obskure Algorithmen hineingezogen“, erklärte Kaur. Sie betonte außerdem, dass Kandidaten für diese Vorstellungsgespräche nicht lernen sollten: Die einzige erforderliche Vorbereitung sollte darin bestehen, ihre technischen Fähigkeiten zu schärfen. Die Plattform anonymisiert auch die an Personalmanager zurückgesendeten Daten und minimiert so Voreingenommenheit weiter, indem sie Kandidaten ausschließlich auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen Fähigkeiten bewerten kann. Persönliche Daten bleiben verborgen, bis der Kandidat zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch übergeht. Obwohl Byteboard mit nur acht Mitarbeitern noch in den Kinderschuhen steckt, sorgt es bereits für Aufsehen in der Branche. Kaur und Hardson-Hurley legen Wert darauf, ein Team aufzubauen, das die vielfältige Gemeinschaft widerspiegelt, der sie dienen. Unternehmen wie Figma, Lyft und Webflow haben Byteboard implementiert und konnten positive Auswirkungen in Bezug auf die Verkürzung der Zeit bis zur Angebotserstellung, die Einsparung von Hunderten von Interviewstunden für Ingenieurteams und den Aufbau vielfältigerer Ingenieurabteilungen verzeichnen.

Dieser neue Einstellungsansatz könnte möglicherweise die Landschaft der Personalbeschaffung im Ingenieurwesen verändern, von Start-ups bis hin zu Organisationen auf Unternehmensebene. Im Zeitalter von no-code und low-code Plattformen wie AppMaster.io verlagert sich der Schwerpunkt dahingehend, dass Einzelpersonen Anwendungen schneller und effizienter erstellen können. Dieser Übergang erfordert, dass Ingenieure ihre Kenntnisse in praktischen, realen Programmierszenarien unter Beweis stellen und nicht nur über hervorragende theoretische Kenntnisse verfügen. Vor diesem Hintergrund ebnet Byteboard den Weg für einen umfassenderen und effektiveren Interviewprozess, der besser auf die Anforderungen der modernen Technologiebranche abgestimmt ist.