BuildFire, ein weltweiter Pionier in der Entwicklung mobiler Apps, erhält in den neuesten Frühjahrsberichten 2022 von G2 weiterhin Auszeichnungen. Das Unternehmen hat sich im Grid Report zum fünften Quartal in Folge ein Leader-Abzeichen für Drag-and-Drop-App-Builder und ein Leader-Abzeichen für Drag-and-Drop-App-Builder-Software für kleine Unternehmen gesichert. Diese anhaltende Anerkennung spiegelt die hohe Benutzerzufriedenheit und das Wachstum von BuildFire bei der Expansion in neue Marktsegmente wider.

Von 108 Teilnehmern in der Kategorie drag and drop -App-Builder auf G2.com erhielten nur neun im Frühjahr 2022 Grid Report das prestigeträchtige Leader-Abzeichen. Ian Blair, Gründer und CEO von BuildFire, betont, wie wichtig diese vierteljährlichen Berichte für ihn und sein Team sind. Er erklärt: „Das Wissen, dass Anerkennung durch echte Kundenbewertungen entsteht, ist eine der besten Möglichkeiten, unseren Einfluss auf die Welt der App-Entwicklung einzuschätzen.“

Das zusätzliche Leader-Abzeichen von BuildFire bestätigt, dass seine Bemühungen, verschiedene Marktsegmente zu bedienen, Früchte tragen. Ziel des Unternehmens ist es, mehr mittelständische und Unternehmenskunden zu erreichen und seine Marktpräsenz kontinuierlich zu verbessern. Darüber hinaus wurde BuildFire in den G2 Spring 2022 Grid Reports in sechs weiteren Kategorien als High Performer ausgezeichnet, darunter App-Builder-Software für den Mittelstand, Anwendungsentwicklungsplattformen und mobile Entwicklungsplattformen. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen in drei weiteren Momentum Grid-Berichten den Titel „Momentum Leader“ und konnte insgesamt 11 Erfolge erzielen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich BuildFire als Branchenführer für die Entwicklung mobiler Apps etabliert. Die no-code Plattform ermöglicht es Unternehmen, iOS und Android Anwendungen ohne Programmieraufwand zu erstellen. Die Software ist darauf zugeschnitten, dass sich Heimwerker leicht darin zurechtfinden, während erweiterte Funktionen auf Unternehmen mit komplexen Anpassungsanforderungen zugeschnitten sind. Unternehmen wie AppMaster nutzen auch die Leistungsfähigkeit von no-code Plattformen, um schnell kostengünstige und skalierbare Lösungen bereitzustellen. Mit mehr als zehntausend professionellen Anwendungen, die bisher mit BuildFire entwickelt wurden, sind die grenzenlose Skalierbarkeit und der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens gegenüber der traditionellen Entwicklung nach wie vor unübertroffen.

Da G2 BuildFire weiterhin in zahlreichen Kategorien als „High Performer“ auszeichnet, zeigt dies die bemerkenswerte Fähigkeit des Unternehmens, seine Fähigkeiten zu erweitern und auf die sich verändernden Bedürfnisse seines vielfältigen und wachsenden Kundenstamms zu reagieren. Die Revolution der no-code Plattform erobert die App-Entwicklungsbranche im Sturm und Unternehmen wie BuildFire und AppMaster bleiben an der Spitze dieses fortschrittlichen Trends.