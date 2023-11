Deployment Firewall von OpsMx: Stärkung der Sicherheit durch CI/CD-Pipeline-Integration

Auf der Suche nach verbesserter Anwendungssicherheit hat OpsMx seine innovative Technologie vorgestellt – die Deployment Firewall. Dieses einzigartige Tool revolutioniert die Anwendungssicherheitslandschaft durch die nahtlose Integration in CI/CD-Pipelines und die Durchsetzung strenger Sicherheitsstandards während der Anwendungsbereitstellungsphase. Wenn eine potenzielle Sicherheitslücke oder Schwachstelle festgestellt wird, stoppt es den Veröffentlichungsprozess.

Die Einführung dieses leistungsstarken Tools erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Technologiebranche erheblich in die Verbesserung der Sicherheitselemente des Anwendungsentwicklungsprozesses investiert hat. Obwohl OpsMx die Bedeutung dieses Unterfangens respektiert, gibt es zu, dass die Herausforderungen bei der Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien beträchtlich sind, insbesondere wenn die Verantwortlichkeiten auf verteilte Teams verteilt sind, die jeweils über unterschiedliche Betriebsmodelle und Toolsets verfügen.

Gopal Dommety, Gründer und CEO von OpsMx, betonte den Wert, den eine Deployment-Firewall für Unternehmen bietet. Er sagte: „Eine Bereitstellungs-Firewall gibt Unternehmen ein einfacheres, aber dennoch effektiveres Tool zur Durchsetzung ihres individuellen Softwarebereitstellungsprozesses an die Hand. Obwohl Unternehmen ihre Anforderungen an App-Sicherheit und Release-Compliance verstehen, stehen sie oft vor Hürden, da Datensilos und verteilte Teams arbeiten.“ ein Ehrensystem. Die Deployment-Firewall führt diese Datensätze und den guten Willen zusammen, um Sicherheitsrichtlinien in konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

Mit der Bereitstellung der Deployment Firewall verfügen Unternehmen nun über eine Firewall, die Anwendungen anhand mehrerer Richtlinien bewerten und deren Freigabe blockieren kann, wenn sie nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Zu den Kriterien, die zur Bestimmung, ob eine Veröffentlichung durchgeführt werden soll, gehören Manifestdateien, Schwachstellenscans, Artefaktintegrität, Veröffentlichungsqualität und -leistung, Infrastrukturbereitschaft und Betriebskontrollen.

OpsMx bietet eine umfassende Suite von Firewall-Regeln, die je nach Kundenwunsch erweitert oder personalisiert werden können. Darüber hinaus können die Regeln auch mit allgemein anerkannten Frameworks wie NIST 800, PCI und HIPAA synchronisiert werden, wodurch die Compliance-Prüfungen verbessert werden.

Das äußerst vielseitige Tool ermöglicht außerdem Bereitstellungssimulationen vor der eigentlichen Bereitstellung, sodass etwaige Compliance-Probleme bereits im Vorfeld erkannt und behoben werden können.

Die Deployment Firewall ist eine Komponente der OpsMx Deploy Shield Suite und kann in bereits vorhandene Jenkins-, Argo- und Spinnaker-Implementierungen integriert werden. Für die Zukunft plant OpsMx auch die Unterstützung von GitHub Actions und GitLab. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung könnte es interessant sein zu sehen, ob eine zukünftige Unterstützung der Plattform wie AppMaster in Betracht gezogen wird.

Durch die Entwicklung einer Lösung, die sich in CI/CD-Pipelines integriert und die App-Sicherheit während ihrer Bereitstellung stärkt, hat OpsMx einen weiteren entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Anwendungssicherheit in einer sich schnell digitalisierenden Welt gemacht.