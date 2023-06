Apple hat die Verfügbarkeit seines visionOS Software Development Kits (SDK) für das lang erwartete Vision Pro Headset angekündigt. Das SDK soll mindestens sechs Monate vor der geplanten Markteinführung des Headsets in den USA zu einem Verkaufspreis von 3.500 US-Dollar veröffentlicht werden. Apple geht davon aus, dass sein starkes Entwickler-Ökosystem dazu beitragen wird, dem Spatial-Computing-System, das nach seiner Vorstellung auf der WWDC in diesem Monat ein gemischtes Echo hervorrief, mehr Zugkraft zu verleihen.

Die Verfügbarkeit von Inhalten war in den letzten Jahren ein Hauptschwerpunkt bei der Entwicklung von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Apple will sich dies zunutze machen, indem es sicherstellt, dass der App Store mit reichhaltigen Inhalten gefüllt ist, wenn das Vision Pro System Anfang 2024 auf den Markt kommt. Susan Prescott, Vizepräsidentin von Apple, erklärte in einer Pressemitteilung, dass Entwickler die leistungsstarken Frameworks, mit denen sie bereits vertraut sind, nutzen und ihre Kreationen mit neuen innovativen Werkzeugen und Technologien, wie Reality Composer Pro, weiterentwickeln können, um verbesserte Benutzererfahrungen zu liefern.

Das Vision Pro SDK basiert auf demselben Grundgerüst wie andere Apple-Betriebssysteme und beinhaltet beliebte Entwicklerwerkzeuge wie Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit und TestFlight. Mit diesem Ansatz möchte Apple die Lernkurve für aktuelle Entwickler minimieren und den Übergang von bestehender Software auf diese neue Plattform vereinfachen. Apples Game Porting Tool Kit für Mac und iPad veranschaulicht eine ähnliche Strategie.

Spatial Computing-Fenster werden mit Swift erstellt. Wie auf der Entwicklerseite von Apple erläutert, starten Apps standardmäßig in einem Shared Space, in dem mehrere Apps wie auf einem Mac-Desktop nebeneinander existieren. Der Benutzer kann Fenster und Volumes mit Inhalten neu positionieren. Für ein noch intensiveres Erlebnis kann eine App einen dedizierten Full Space starten, in dem nur ihre Inhalte angezeigt werden. Dort können Benutzer unbegrenzte 3D-Inhalte erstellen, Portale zu verschiedenen Welten öffnen und sogar Personen in Umgebungen eintauchen.

Es bestehen jedoch nach wie vor Zweifel an der Wirksamkeit solcher Ports in einer dreidimensionalen Ebene oder einer "unendlichen Leinwand". Um dieses Problem zu entschärfen, plant Apple, ab nächsten Monat in verschiedenen Städten, darunter Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio, Entwicklerlabore" zu eröffnen. Mit diesem Schritt soll das hochpreisige und noch nicht veröffentlichte Vision Pro Headset für Entwickler zugänglicher gemacht werden.

Entwicklerteams können entweder ihre Anwendungen auf der Vision Pro Hardware im Labor testen oder Hardware-Entwickler-Kits beantragen, um ihre Anwendungen außerhalb der offiziellen Standorte zu testen. Neben den bestehenden Entwicklerwerkzeugen führt Apple den Reality Composer Pro ein. Diese Xcode-Funktion vereinfacht die Vorschau von 3D-Modellen, Bildern, Sounds und Animationen auf dem Headset. Außerdem steht ein Simulator zur Verfügung, der eine virtuelle Annäherung an die Realität ermöglicht, ohne dass dafür echte Hardware benötigt wird. Darüber hinaus werden ab nächstem Monat Unity-Entwicklungstools integriert, wodurch das Fehlen von Spielerfahrungen bei der ersten Präsentation behoben wird.

Die jüngste Ankündigung unterstreicht die Bedeutung der Ausrichtung auf den Unternehmensmarkt für die erste Iteration von Vision Pro. Stephen Prideaux-Ghee, AR/VR CTO des auf digitale Produktentwicklung spezialisierten Unternehmens PTC, erklärte, dass Hersteller AR-Lösungen von PTC nutzen können, um bei kritischen Geschäftsfragen zusammenzuarbeiten, indem sie interaktive 3D-Inhalte in die reale Welt integrieren, von einzelnen Produkten bis hin zu ganzen Produktionslinien. Mit Apple Vision Pro können Beteiligte aus verschiedenen Abteilungen und Standorten gleichzeitig Inhalte prüfen, um Design- und Betriebsentscheidungen zu erleichtern, wodurch sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen.

