AppGyver, seit 2013 eines der bahnbrechenden Startups im Bereich der low-code Entwicklung, hat kürzlich seine bahnbrechende visuelle Entwicklungsplattform – Composer Pro – auf den Markt gebracht. Die Plattform, die als no-code Lösung der nächsten Generation angepriesen wird, befindet sich seit drei Jahren in der Entwicklung und zielt darauf ab, die Mängel der aktuellen low-code Umgebungen zu beheben. Composer Pro bietet beispiellose Flexibilität und Leistung und unterstützt die Erstellung von Anwendungen für das Web, PC, Mac, iOS und Android-Geräte unter Verwendung von React Web- und React Native-Frameworks. Darüber hinaus kann es über Plugins erweitert werden, die speziell für diese Frameworks entwickelt wurden.

Composer Pro ist kostenlos für einzelne Entwickler, Schulen, Startups und Nicht-Unternehmensorganisationen verfügbar und gewährt Zugriff auf den Datenbankdienst, das Content Delivery Network (CDN) und die Veröffentlichungstools von AppGyver.

Marko Lehtimaki, CEO und Mitbegründer von AppGyver, stellt sich Composer Pro als einen Game-Changer vor, der die letzten Barrieren in no-code Entwicklung beseitigt und sie auf das gleiche Leistungsniveau wie traditionelles Codieren bringt. Mit einer umfangreichen Liste von Unternehmenskunden und einem positiven Cashflow-Status hat das Unternehmen die Unterstützung seiner Investoren gewonnen, um die Plattform einem breiteren Publikum kostenlos anzubieten.

Zu den über 100 Unternehmenskunden von AppGyver zählen große Organisationen wie DHL und Fingrid.

Composer Pro verfügt über einen funktionsreichen visuellen Editor, der Benutzern erweiterte Tools zum Erstellen von Logikfunktionen und zum nahtlosen Verwalten von Datenbanken an die Hand gibt. Die Plattform bietet eine umfangreiche Palette vorgefertigter UI-Komponenten und logischer Flussblöcke, die die App-Entwicklung vereinfachen. Darüber hinaus richtet AppGyver einen Marktplatz ein, auf dem Entwickler ihre benutzerdefinierten Komponenten teilen oder möglicherweise monetarisieren können.

Die Vision hinter Composer Pro ist es, das gleiche Maß an Ausdruckskraft und Leistungsfähigkeit, das in Programmiersprachen zu finden ist, in die visuelle Entwicklung zu bringen. Dies würde erreicht, indem Entwickler in die Lage versetzt würden, benutzerdefinierte Bausteine zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen, wodurch die Notwendigkeit des Codierens in bestimmten Situationen effektiv entfällt.

React und React Native haben sich nach einem früheren Fokus auf HTML5 als die Kerntechnologien hinter Composer Pro herauskristallisiert. Das Unternehmen konzentrierte seine Bemühungen auf die Optimierung der Codegenerierung und übertraf damit das, was die meisten Entwickler bei der Optimierung ihrer React-Native-Projekte erreichen können. Durch das Hinzufügen einer adaptiven Designebene kann die Plattform nun Apps für praktisch jede moderne Plattform erstellen.

Obwohl Entwickler Formeln und benutzerdefiniertes JavaScript bei Bedarf immer noch manuell schreiben können, ermöglichen die ausgeklügelten Funktionen von Composer Pro das Erstellen komplexer Apps, ohne Code zu berühren, und erfüllen damit das Kernversprechen von low-code Plattformen wie der PowerApps-Plattform von Microsoft.

Für no-code Enthusiasten ist Composer Pro von AppGyver mit seiner reichen Palette an Funktionen eine überzeugende Option zum Erkunden. Darüber hinaus bieten Plattformen wie AppMaster.io leistungsstarke no-code Lösungen für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, mit denen Benutzer Anwendungen mit unglaublicher Geschwindigkeit und Kosteneffizienz erstellen können.