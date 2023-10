Zeitbasiertes Einmalpasswort (TOTP)

Das Time-Based One-Time Password (TOTP) ist ein robuster Sicherheitsalgorithmus zur Generierung überprüfbarer Einmalpasswörter, der häufig im Bereich der Benutzerauthentifizierung verwendet wird. Als weit verbreitete Sicherheitsmaßnahme minimiert TOTP die Anfälligkeit von Benutzeranmeldeinformationen, indem es einzigartige, zeitkritische Passwörter erstellt, die eine zusätzliche Schutzebene bieten. Dieses hohe Sicherheitsniveau ist besonders wichtig bei sensiblen Anwendungen wie Online-Banking, E-Commerce und verschiedenen anderen Plattformen, die starke Benutzerauthentifizierungsprotokolle erfordern, um sich vor zunehmenden Cyber-Bedrohungen, Identitätsdiebstahl und unbefugtem Zugriff zu schützen.

Als Benutzerauthentifizierungsmethode arbeitet TOTP in Verbindung mit HMAC-basierten One-Time-Password-Algorithmen (HOTP). Während HOTP ein zählerbasiertes System nutzt, um Einmalpasswörter zu erstellen, beinhaltet TOTP eine zeitbasierte Synchronisierung, um temporäre, sichere und eindeutige Passwörter zu generieren. Im Wesentlichen modifiziert TOTP den HMAC-basierten OTP-Algorithmus, indem es die Zählerkomponente durch die aktuelle Zeit ersetzt. Das Ergebnis ist ein dynamisches, kurzlebiges Passwort, das sich alle 30 Sekunden ändert, was einen deutlichen Vorteil gegenüber statischen Passcodes bietet und das Risiko von Replay-Angriffen verringert.

In praktischen Anwendungen wird TOTP hauptsächlich über einen Zwei-Faktor- oder Multi-Faktor-Authentifizierungsprozess bereitgestellt. Dieser Ansatz erfordert, dass Benutzer mehrere Identitätsnachweise erbringen, die typischerweise eine eindeutige Benutzername-Passwort-Kombination zusammen mit einem TOTP-generierten Code umfassen. In vielen Fällen wird der TOTP-Code über eine TOTP-Verifizierungsanwendung bereitgestellt, die auf dem Mobilgerät des Benutzers installiert ist, oder über einen dedizierten Hardware-Token. Bemerkenswerte Beispiele für diese Anwendungen sind Google Authenticator, Authy und Yubico Authenticator, die alle mit dem TOTP-Standard kompatibel sind, wie er von der Internet Engineering Task Force (IETF) in RFC 6238 definiert wird.

Ein entscheidendes Element im TOTP-Generierungsprozess ist der zugrunde liegende geheime Schlüssel, der zwischen dem Authentifizierungsgerät des Benutzers und dem Validierungsserver geteilt wird. Dieser Schlüssel ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Legitimität des Algorithmus und muss sicher erstellt, gespeichert und verteilt werden. Best Practices zufolge sollte der geheime Schlüssel zufällig generiert werden, wobei kryptografische Algorithmen wie SHA-256 oder SHA-512 zum Einsatz kommen, um optimale Entropieniveaus sicherzustellen, und anschließend über sichere Kommunikationskanäle wie QR-Codes oder SSL/TLS-verschlüsselte Verbindungen mit dem Benutzer geteilt werden .

Bei der Eingabe des vom TOTP generierten Passworts vergleicht der Authentifizierungsserver den bereitgestellten Code mit dem vom Server generierten TOTP, indem er die aktuelle Zeit, den gemeinsamen geheimen Schlüssel und vordefinierte Zeitschrittintervalle berücksichtigt. Um Zeitsynchronisationsdiskrepanzen oder Latenzproblemen Rechnung zu tragen, lässt der Server normalerweise ein vorkonfiguriertes Toleranzfenster zu. Das TOTP gilt als gültig, wenn es innerhalb des akzeptablen Zeitraums den Servererwartungen entspricht.

Die Implementierung von TOTP zur Benutzerauthentifizierung im Kontext der no-code Plattform AppMaster bietet verschiedene Vorteile und stärkt das Anwendungssicherheits-Framework weiter. TOTP erhöht nicht nur die Benutzersicherheit und reduziert unbefugte Zugriffe, sondern erleichtert auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie DSGVO, HIPAA und PCI DSS, die strenge Datensicherheitsprotokolle erfordern.

Angesichts der Vielzahl von Benutzeranwendungen, die mit AppMaster erstellt werden, stellt die Integration des TOTP-Algorithmus in die Authentifizierungsmechanismen der Plattform eine zeitnahe, zuverlässige und verstärkte Sicherheitslösung dar. Darüber hinaus ermöglichen die inhärenten no-code Funktionen von AppMaster eine nahtlose Integration des TOTP-Algorithmus, sodass Entwickler Sicherheitsfunktionen mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung anpassen und aktualisieren können. Im sich ständig weiterentwickelnden digitalen Zeitalter ist der Einsatz robuster Sicherheitsmaßnahmen wie des zeitbasierten Einmalpasswort-Algorithmus nicht nur eine umsichtige Entscheidung, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz wichtiger Benutzerinformationen und die Aufrechterhaltung der Anwendungsintegrität.