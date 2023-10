Lernen übertragen

Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) ist Transfer Learning eine fortschrittliche Technik, die darauf abzielt, die Effizienz und Wirksamkeit des Lernprozesses zu verbessern, indem vorab trainierte Modelle genutzt werden, um Wissen zu extrahieren und es auf verwandte Aufgaben anzuwenden minimaler oder kein Bedarf an zusätzlicher Schulung. Dieser Ansatz ermöglicht es KI-Systemen, frühere Erkenntnisse zu nutzen und reduziert die Menge an Rechenressourcen und die Zeit, die für das Training neuer Modelle erforderlich ist, insbesondere für Aufgaben, die ähnliche zugrunde liegende Strukturen, Muster oder Merkmale aufweisen. Transferlernen ist in Fällen unerlässlich, in denen gekennzeichnete Trainingsdaten knapp, teuer oder zeitaufwändig zu beschaffen sind.

Transfer Learning hat sich zu einem leistungsstarken und vielseitigen Werkzeug in den Bereichen KI und ML entwickelt, da es von der Idee profitiert, dass mehrere Probleme trotz unterschiedlicher Merkmale gemeinsame zugrunde liegende Merkmale aufweisen können. Dieses Konzept ist besonders relevant in Bereichen wie Computer Vision (Bildklassifizierung, Objekterkennung, semantische Segmentierung), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP, Stimmungsanalyse, Erkennung benannter Entitäten) und verstärkendes Lernen (automatische Steuerung, Robotik).

Im Allgemeinen gibt es zwei Hauptszenarien, in denen Transferlernen angewendet wird: induktives Transferlernen und transduktives Transferlernen. Induktives Transferlernen liegt vor, wenn aus einer Aufgabe gelerntes Wissen übertragen und angepasst wird, um die Leistung bei einer neuen, aber verwandten Aufgabe zu verbessern. Diese Art des Transferlernens ist beim überwachten Lernen weit verbreitet, bei dem Modelle anhand eines großen Datensatzes vorab trainiert und mithilfe einer kleinen Menge gekennzeichneter Daten auf ein bestimmtes Klassifizierungs- oder Regressionsproblem abgestimmt werden. Transduktives Transferlernen hingegen beinhaltet die Übertragung markierter Beispiele von einer Domäne in eine andere, in der die Quelldomäne und die Zieldomäne unterschiedliche Verteilungen aufweisen. Diese Art des Transferlernens wird häufig in unbeaufsichtigten und halbüberwachten Lernumgebungen verwendet, beispielsweise bei der Domänenanpassung oder der Konzeptdrift.

Ein prominentes Beispiel für Transfer Learning in der Praxis ist die Verwendung vorab trainierter Deep-Learning-Modelle wie Convolutional Neural Networks (CNNs) für Bildklassifizierungsaufgaben. In diesen Szenarien können Modelle, die auf großen Bilddatensätzen wie ImageNet vorab trainiert wurden, mithilfe kleinerer, domänenspezifischer Datensätze verfeinert werden. Die unteren Schichten des vorab trainierten Modells, die normalerweise Informationen über Features auf niedriger Ebene (z. B. Kanten, Texturen, Farben) enthalten, werden an den neuen Datensatz angepasst und neu trainiert. Die höheren Schichten, die tendenziell aufgabenspezifischere Merkmale und Merkmale kodieren, können dann entweder ersetzt oder mithilfe des neuen, kleineren Datensatzes neu trainiert werden. Dieser Ansatz hat sich bei verschiedenen Computer-Vision-Aufgaben als effektiv erwiesen, darunter Objekterkennung, Bildsegmentierung und visuelle Beantwortung von Fragen.

Eine weitere wichtige Anwendung des Transferlernens ist die Verarbeitung natürlicher Sprache. Vorab trainierte Modelle wie BERT, GPT-2 und RoBERTa sind leistungsstarke NLP-Modelle, die anhand großer Textdatenmengen trainiert wurden. Mit Transfer Learning werden diese Modelle auf domänenspezifische Datensätze abgestimmt, um Aufgaben wie Sentimentanalyse, Fragebeantwortung oder Textzusammenfassung mit bemerkenswerter Effektivität auszuführen. Die Übertragung erlernter Einbettungen, oft in Form von Wort- oder Satzvektoren, wird für nachgelagerte Aufgaben wie Stimmungsanalyse oder Erkennung benannter Entitäten genutzt.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster kann Transfer Learning eingesetzt werden, um eine weitere Optimierung und Effizienz bei der Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu ermöglichen. Durch die Nutzung vorab trainierter KI-Modelle und deren Wissen für bestimmte Aufgaben oder Funktionen können AppMaster Benutzer anspruchsvollere, intelligentere und ressourceneffizientere Anwendungen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand erstellen. Dieser Ansatz bietet Entwicklern möglicherweise nicht nur erhebliche Zeit- und Ressourcenvorteile, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für innovative und KI-gestützte Anwendungsentwicklungserfahrungen.

Aufgrund seiner Wirksamkeit bei der Verbesserung des Lernprozesses und der Reduzierung der Datenanforderungen verspricht Transfer Learning eine Verbesserung der Skalierbarkeit, Leistung und Flexibilität für KI- und ML-Anwendungen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von KI-gesteuerten Anwendungen in allen Branchen und der wachsenden Nachfrage nach intelligenten Systemen stellt Transfer Learning eine entscheidende Strategie dar, die bei der Gestaltung der Zukunft der KI- und ML-Technologien mit Sicherheit eine wichtigere Rolle spielen wird.