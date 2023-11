Datenvisualisierungstools sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Anwendungsüberwachung und -analyse. Angesichts der zunehmenden Datenmenge, die von Anwendungen generiert wird, wird es immer wichtiger, diese Daten effektiv zu visualisieren, um Entscheidungsträgern Erkenntnisse zu liefern und ihnen zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Datenvisualisierungstools helfen dabei, Rohdaten in leicht verständliche visuelle Darstellungen wie Grafiken, Diagramme und Karten umzuwandeln, um komplexe Daten besser zu verstehen und zu analysieren.

Im Kontext der Anwendungsüberwachung und -analyse unterstützen Datenvisualisierungstools Entwickler, IT-Experten, Geschäftsbenutzer und andere Interessengruppen, indem sie es ihnen ermöglichen, Anwendungsleistungsmetriken, Systemzustand, Benutzerinteraktionen und andere wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) problemlos zu untersuchen optisch ansprechende und leicht verständliche grafische Formate. Diese Tools können auch zur Identifizierung von Trends, Mustern und Anomalien in Daten eingesetzt werden und so potenzielle Probleme hervorheben, die sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen, oder eine Grundlage für zukünftige Optimierungen der Anwendung bilden.

Die no-code Plattform AppMaster nutzt beispielsweise eine leistungsstarke Analysesuite bestehend aus Datenvisualisierungstools und zahlreichen anderen Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, schnell Einblicke in die von ihnen erstellten Anwendungen zu gewinnen. Durch die Ausführung und Überwachung von Anwendungen in Echtzeit können Benutzer kritische Anwendungsmetriken verfolgen, potenzielle Engpässe identifizieren und Abhilfemaßnahmen ergreifen, um die reibungslose Leistung der von ihnen entwickelten Anwendungen sicherzustellen.

Es stehen mehrere Datenvisualisierungstools mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad zur Verfügung, die jedem Kenntnisstand und jeder Benutzeranforderung gerecht werden. Wir können diese Tools in zwei Hauptgruppen einteilen: eigenständige Datenvisualisierungstools und integrierte Datenvisualisierungstools.

Eigenständige Datenvisualisierungstools sind darauf spezialisiert, Benutzern eine Reihe von Datenvisualisierungsfunktionen bereitzustellen. Diese Tools sind für ein Publikum konzipiert, das möglicherweise nicht unbedingt über Kenntnisse in Programmierung oder Datenanalyse verfügt. Sie richten sich oft an technisch nicht versierte Benutzer, die ihre Daten visualisieren und analysieren möchten, ohne Code schreiben zu müssen. Eigenständige Tools sind äußerst hilfreich in Fällen, in denen der Benutzer schnelle und wirkungsvolle visuelle Darstellungen zur Analyse seiner Daten erstellen muss, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse oder Zugriff auf den Quellcode der Anwendung erforderlich sind.

Integrierte Datenvisualisierungstools sind solche, die entweder in andere Softwareplattformen integriert sind oder mit diesen zusammenarbeiten, wie z. B. Anwendungsüberwachungs- oder Analysetools. Diese Tools sind besonders hilfreich, da sie sich nativ in das größere Software-Ökosystem integrieren lassen und es Benutzern ermöglichen, Einblicke in ihre Daten zu gewinnen, ohne die Daten in ein separates Tool exportieren oder importieren zu müssen. Integrierte Datenvisualisierungstools sind häufig so konzipiert, dass sie reibungslos mit den Plattformen funktionieren, mit denen sie verbunden sind, sodass Benutzer die Visualisierungen nach Bedarf anpassen und erweitern können.

Datenvisualisierungstools können auf verschiedenen Abstraktionsebenen implementiert werden, von einfachen Datenvisualisierungsbibliotheken bis hin zu vollwertigen Self-Service-Business-Intelligence-Plattformen (BI). Zu den beliebten Bibliotheken und Frameworks zur Datenvisualisierung gehören D3.js, Plotly, Highcharts und Chart.js. Diese Bibliotheken bieten Entwicklern umfassende Flexibilität und Anpassungsoptionen, sodass sie anspruchsvolle Visualisierungen für ihre Überwachungs- und Analyseanforderungen erstellen können. Darüber hinaus richten sich Self-Service-BI-Plattformen wie Tableau, Power BI und Qlik Sense an ein breiteres Publikum und bieten geführte Analysen und intuitive drag-and-drop Schnittstellen zur effizienten Erstellung von Visualisierungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Datenvisualisierungstools eine wichtige Rolle bei der Anwendungsüberwachung und -analyse spielen. Sie bieten Stakeholdern die Möglichkeit, schnell Erkenntnisse aus komplexen Daten zu gewinnen und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Einsatz von Datenvisualisierungstools erstreckt sich über verschiedene Branchen, wobei große und kleine Unternehmen diese leistungsstarken Tools nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Als vollständig integrierte no-code Plattform integriert AppMaster Datenvisualisierungstools in seine Analysesuite, sodass Benutzer ihre Anwendungen effizient überwachen, analysieren und optimieren können. Indem AppMaster Benutzern die nahtlose Überwachung der Anwendungsleistung und die Analyse von Benutzerinteraktionen ermöglicht, stellt es sicher, dass Unternehmen ihre Anwendungen im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern und skalieren können.