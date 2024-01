OpenAI triển khai Nhóm liên kết tập thể để kết hợp phản hồi của công chúng vào mô hình quản trị AI

Để đảm bảo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai của họ đại diện cho các giá trị của con người, OpenAI đã tiết lộ kế hoạch tích hợp các nguyên tắc có nguồn gốc từ công chúng vào các sáng tạo. Gã khổng lồ AI tiết lộ ý định thành lập nhóm Liên kết tập thể, bao gồm các nhà nghiên cứu và kỹ sư. Nhiệm vụ của nhóm sẽ là phát triển một cấu trúc để thu thập và triển khai phản hồi của công chúng về các dịch vụ và sản phẩm của OpenAI.

Công ty đã bày tỏ ý định rõ ràng là tiếp tục thu hút các cố vấn bên ngoài và các nhóm tài trợ. Các đội này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp các nguyên mẫu, sau đó sẽ hướng dẫn hoạt động của các mô hình. OpenAI đang tích cực tuyển dụng các kỹ sư nghiên cứu có kiến ​​thức kỹ thuật đa dạng để củng cố việc thiết lập và thành công của nhiệm vụ thiết yếu này.

Xuất phát từ sáng kiến ​​công khai của OpenAI, được khởi động vào tháng 5 năm trước, nhóm Liên kết Tập thể là một bước tiến đáng kể trong việc đưa quy trình dân chủ vào động lực xây dựng quy tắc của hệ thống AI. Từ trước đến nay, OpenAI luôn quan tâm đến việc tài trợ cho các cá nhân, nhóm và thậm chí cả các tổ chức quan tâm đến việc phát triển các bằng chứng khái niệm nhằm giải quyết sự mơ hồ liên quan đến các rào cản và quản trị của AI.

OpenAI, trong bài đăng ảo của mình, đã tóm tắt ngắn gọn về công việc đa dạng của người nhận tài trợ, trải rộng trên các giao diện trò chuyện video, các nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra các mô hình và chiến lược AI bằng nguồn lực cộng đồng để điều chỉnh hành vi của mô hình phù hợp với niềm tin cụ thể. Thông tin chi tiết về từng đề xuất, các bài học cấp cao và mọi mã được sử dụng đã được công khai sớm hơn vào ngày hôm nay.

Trước những phát triển này, OpenAI đã kiên quyết tách chương trình ra khỏi lợi ích thương mại của nó, gây ra những phản ứng trái chiều. Một số nhà phê bình đã bày tỏ sự hoài nghi về điều này, dựa trên những lời chỉ trích của Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman về các quy định ở EU và các khu vực khác. Giám đốc điều hành, cùng với Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và Nhà khoa học trưởng Ilya Sutskever, đã liên tục khẳng định rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI vượt qua khả năng điều chỉnh nó một cách hiệu quả của các thực thể hiện có. Do đó, nhu cầu xây dựng dân chủ, dựa trên nguồn lực đám đông đã được đề xuất.

Các đối thủ cạnh tranh bao gồm Meta đã cáo buộc OpenAI cố gắng giành quyền kiểm soát theo quy định đối với ngành AI bằng cách vận động chống lại R&D AI mở, nhưng OpenAI đã bác bỏ những cáo buộc này. Họ có thể chỉ ra chương trình mới này và nhóm Liên kết Tập thể của họ như thể hiện cam kết của họ đối với sự cởi mở.

Bất chấp điều đó, OpenAI hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt ở Anh, đang có cuộc điều tra về mối quan hệ của họ với Microsoft, một đối tác và nhà đầu tư thân thiết. Là một phần trong chiến lược giảm thiểu rủi ro, OpenAI đã tìm cách hạn chế rủi ro pháp lý tại EU liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu. Để thực hiện điều này, họ đã sử dụng một công ty con có trụ sở tại Dublin để hạn chế các hành động đơn phương của các cơ quan giám sát quyền riêng tư cụ thể trong khối.

Một loạt cam kết nhằm giảm thiểu việc sử dụng trái phép công nghệ của mình để can thiệp vào các cuộc bầu cử đang được thực hiện. Điều này bao gồm việc xác định nội dung do AI tạo ra và phát hiện các hình ảnh bị chỉnh sửa. Phối hợp với một số tổ chức, OpenAI cũng đang nỗ lực đánh dấu các hình ảnh do AI tạo ra của họ một cách rõ ràng hơn.

