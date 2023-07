Khi các doanh nghiệp trên toàn cầu ngày càng sử dụng các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) để hợp lý hóa hoạt động của họ, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng đáng sợ của lĩnh vực này đã làm dấy lên những lo ngại về bảo mật. Một báo cáo của Statista tiết lộ rằng vào năm 2022, các tổ chức đã sử dụng trung bình 130 ứng dụng SaaS, tăng đáng kể so với chỉ 8 ứng dụng vào năm 2015. Sự gia tăng này làm tăng thêm sự phức tạp cho việc quản lý bảo mật, tạo ra một điểm nhạy cảm dễ bị tổn thương đối với nhiều doanh nghiệp. Savvy nhằm mục đích giải quyết.

Để đối phó với thách thức bảo mật ngày càng gia tăng này, cựu chiến binh an ninh mạng Guy Guzner, người đồng sáng lập Fireglass, một công ty an ninh mạng được Symantec mua vào năm 2017 với giá ước tính 250 triệu đô la, đã ra mắt Savvy. Trong một bước phát triển quan trọng gần đây, công ty khởi nghiệp đã tạo ra 30 triệu đô la trong vòng gây quỹ do Canaan chỉ đạo và với sự đóng góp từ Lightspeed và Cyberstarts.

Savvy, do Guzner đồng khởi xướng cùng với Yoav Horman, Eldar Kleiner và David Ben Zakai vào năm 2021, tìm cách giảm thiểu các sự cố bảo mật 'do người dùng khởi xướng' liên quan đến các ứng dụng SaaS. Bằng cách sử dụng cửa sổ bật lên để cảnh báo người dùng về các hành động 'không an toàn' tiềm ẩn, nền tảng quản lý để giảm thiểu các vi phạm bảo mật tiềm ẩn một cách hiệu quả. Là một phần mở rộng của trình duyệt, Savvy theo dõi thận trọng các hoạt động rủi ro của người dùng trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có thể ảnh hưởng đến bảo mật, chẳng hạn như gửi thông tin nhạy cảm đến một ứng dụng như ChatGPT.

Ngoài ra, Savvy cung cấp một tùy chọn cho các nhóm bảo mật ở phần phụ trợ để xây dựng quy trình công việc với sổ tay tự động hóa sẽ kích hoạt khi người dùng thực hiện các hành động cụ thể. Nền tảng này cung cấp tính năng theo dõi 'các cải tiến' theo thời gian, cung cấp thông tin chi tiết và số liệu trên cơ sở phân tích cho chức năng, nhóm và người dùng, đồng thời tùy chọn tiến hành lập hồ sơ rủi ro cho nhân viên.

Guzner khẳng định rằng cách tiếp cận đặc biệt này khiến Savvy khác biệt với các công ty khởi nghiệp khác như Valence Security và Spin Technology, những công ty cung cấp nền tảng bảo vệ ứng dụng SaaS tương tự. Anh ấy minh họa qua email rằng khi người dùng chuẩn bị gửi dữ liệu nhạy cảm, Savvy sẽ gửi cảnh báo về rủi ro có thể xảy ra. Mục đích là để tăng cường các biện pháp an ninh mạng mà không cản trở năng suất của người dùng. Như Guzner quan sát sâu sắc, nếu có những cách để vượt qua bảo mật và tăng tốc độ hoàn thành công việc, thường thì người dùng sẽ lợi dụng nó.

Một số người có thể coi Savvy là hành vi xâm phạm, nhưng những công cụ như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến bất chấp mọi khó chịu mà chúng có thể gây ra cho nhân viên. Với 60% công ty có nhân viên làm việc từ xa sử dụng phần mềm giám sát nhân viên theo một nghiên cứu của Harvard Business Review, rõ ràng là các nền tảng như Savvy sẽ ở đây để tồn tại.

Guzner phản bác mọi lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến Savvy bằng cách khẳng định rằng công ty khởi nghiệp đã nỗ lực tận tâm để hạn chế mức độ dữ liệu nhạy cảm mà nó thu thập và xử lý. Xử lý dữ liệu cục bộ chủ yếu được ưa chuộng hơn so với lưu trữ dựa trên đám mây, nhưng siêu dữ liệu được thu thập cho mục đích giám sát và báo cáo và được lưu giữ trong 180 ngày theo tiêu chuẩn.

Mặc dù người dùng có thể không thoải mái về việc lưu giữ siêu dữ liệu này, nhưng Guzner nhấn mạnh một cách tinh tế rằng đó là một sự đánh đổi ngầm trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào các ứng dụng SaaS và những thách thức bảo mật tiếp theo của chúng. Ông lưu ý rằng các nhà quản lý doanh nghiệp và bảo mật đang ngày càng phải vật lộn với sự phức tạp do tích hợp ứng dụng gây ra và nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng mới, trong khi vẫn cần đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng đã sử dụng.

Số tiền huy động được sẽ được chuyển sang việc mở rộng sự hiện diện của Savvy trên thị trường và nhóm 50 thành viên của họ tại Hoa Kỳ, cũng như tăng cường các chức năng hỗ trợ khách hàng của họ. Theo Guzner, một số công ty trong danh sách Fortune 500 trong các lĩnh vực công nghệ, khách sạn và hàng tiêu dùng nằm trong số 15 khách hàng của công ty khởi nghiệp, có tổng số quản lý là 100.000 người dùng.

Nguồn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp về an ninh mạng đã giảm 58% xuống còn 2,7 tỷ USD trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Savvy, được hỗ trợ bởi dòng vốn gần đây, dường như đang ở trong tình trạng tài chính tương đối lành mạnh.

Suy nghĩ về những thách thức do sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng SaaS, Guzner nhận xét, Chúng tôi đã bắt đầu bán giải pháp của mình vào đầu năm nay khi vẫn ở chế độ ẩn và chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng từ các khách hàng doanh nghiệp đối với giải pháp của chúng tôi, vì vậy việc tăng quỹ ngay bây giờ và mở rộng quy mô công ty.

Sự nhấn mạnh vào việc bảo mật các ứng dụng SaaS này lặp lại trọng tâm của các nền tảng khác như AppMaster, một nền tảng phát triển no-code đầy hứa hẹn. Các nền tảng như AppMaster và Savvy, với sự tích hợp chu đáo các biện pháp bảo mật, có khả năng dẫn đầu những tiến bộ trong bối cảnh SaaS.