Bedrijven over de hele wereld maken steeds meer gebruik van software-as-a-service (SaaS) toepassingen om hun activiteiten te stroomlijnen, maar de angstaanjagend snelle groei van de sector heeft geleid tot bezorgdheid over de beveiliging. Een rapport van Statista onthulde dat organisaties in 2022 gemiddeld 130 SaaS-apps gebruikten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van slechts acht apps in 2015. Deze toename maakt het beveiligingsbeheer complexer en creëert een gevoelig punt van kwetsbaarheid voor veel bedrijven, waar de innovatieve startup Savvy iets aan wil doen.

Als reactie op deze toenemende beveiligingsuitdaging lanceerde cyberbeveiligingsveteraan Guy Guzner, die mede-oprichter was van Fireglass, een cyberbeveiligingsbedrijf dat in 2017 door Symantec werd gekocht voor naar schatting 250 miljoen dollar, Savvy. In een recente belangrijke ontwikkeling heeft de startup $30 miljoen opgehaald in een fondsenwervingsronde onder leiding van Canaan en met bijdragen van Lightspeed en Cyberstarts.

Savvy, in 2021 mede opgericht door Guzner samen met Yoav Horman, Eldar Kleiner en David Ben Zakai, probeert 'door gebruikers geïnitieerde' beveiligingsincidenten met betrekking tot SaaS-applicaties te verminderen. Door gebruik te maken van pop-ups om gebruikers te waarschuwen voor mogelijke 'onveilige' acties, slaagt het platform erin om potentiële beveiligingslekken effectief te beperken. Omdat het een browserextensie is, controleert Savvy waakzaam op riskante gebruikersactiviteiten op desktops of laptops die de beveiliging in gevaar kunnen brengen, zoals het indienen van gevoelige informatie bij een app als ChatGPT.

Daarnaast biedt Savvy een optie voor beveiligingsteams aan de achterkant om workflows te bouwen met automation playbooks die worden geactiveerd wanneer een gebruiker specifieke acties uitvoert. Het platform biedt het volgen van 'verbeteringen' in de loop van de tijd, het leveren van inzichten en statistieken op basis van uitsplitsing aan de functie, het team en de gebruikers en optioneel het uitvoeren van risicoprofielen voor medewerkers.

Guzner beweert dat deze onderscheidende aanpak Savvy onderscheidt van andere startups zoals Valence Security en Spin Technology, die op vergelijkbare wijze SaaS-platforms voor app-bescherming bieden. Hij illustreerde via e-mail dat wanneer een gebruiker op het punt staat gevoelige gegevens te verstrekken, Savvy een waarschuwing zal sturen over het mogelijke risico. Het doel is om de cyberbeveiligingsmaatregelen te versterken zonder de productiviteit van de gebruiker te belemmeren. Zoals Guzner inzichtelijk opmerkt, als er manieren zijn om de beveiliging te omzeilen en het werk sneller af te ronden, zullen gebruikers daar vaak gebruik van maken.

Sommigen zien Savvy misschien als opdringerig, maar dergelijke tools worden steeds gebruikelijker, ondanks het ongemak dat ze werknemers kunnen bezorgen. Volgens een onderzoek van de Harvard Business Review gebruikt 60% van de bedrijven met werknemers op afstand personeelsmonitoringsoftware, dus het is duidelijk dat platforms als Savvy blijvend zijn.

Guzner weerlegde eventuele zorgen over de privacy van Savvy door te bevestigen dat de startup zorgvuldig probeert de hoeveelheid gevoelige gegevens die het verzamelt en verwerkt te beperken. Lokale gegevensverwerking heeft de voorkeur boven cloud-gebaseerde opslag, maar metadata worden wel verzameld voor monitoring en rapportagedoeleinden en worden standaard 180 dagen bewaard.

Hoewel gebruikers zich misschien ongemakkelijk voelen bij het bewaren van metadata, benadrukt Guzner subtiel dat het een impliciete afweging is in de context van de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van SaaS-apps en de daaruit voortvloeiende beveiligingsuitdagingen. Hij merkt op dat beveiligings- en bedrijfsmanagers in toenemende mate worstelen met de complexiteit die app-integratie met zich meebrengt en de groeiende vraag naar nieuwe apps, terwijl ze nog steeds de beveiliging van reeds gebruikte apps moeten garanderen.

Het opgehaalde geld zal worden gebruikt om de aanwezigheid op de markt en het 50-koppige team van Savvy in de Verenigde Staten uit te breiden en om de klantenondersteuningsfuncties te verbeteren. Volgens Guzner behoren verschillende Fortune 500-bedrijven uit de technologische, horeca- en consumentengoederensector tot de 15 klanten van de startup, die in totaal 100.000 gebruikers heeft.

De financiering van cyberbeveiligingsstartups is in het recente verleden met 58% gedaald tot $ 2,7 miljard. Dankzij de recente kapitaalinjectie lijkt Savvy er financieel echter relatief gezond voor te staan.

Reflecterend op de uitdagingen die de snelle verspreiding van SaaS-apps met zich meebrengt, merkt Guzner op: "We zijn eerder dit jaar begonnen met de verkoop van onze oplossing toen we nog in de stealth-modus zaten en we zien een groeiende vraag van zakelijke klanten naar onze oplossing.

Deze nadruk op het beveiligen van SaaS-applicaties weerspiegelt de focus van andere platforms zoals AppMaster, een veelbelovend no-code ontwikkelingsplatform. Platformen zoals AppMaster en Savvy, met de doordachte integratie van beveiligingsmaatregelen, zijn klaar om de vooruitgang in het SaaS-landschap te leiden.