Kết nối OpenID

OpenID Connect (OIDC) là một giao thức xác thực và ủy quyền hoạt động trên khung OAuth 2.0. Mục tiêu chính của OIDC là chuẩn hóa cách ứng dụng web và thiết bị di động xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập vào tài nguyên được bảo vệ của họ. Nó mở rộng khả năng của OAuth 2.0 bằng cách cung cấp lớp nhận dạng linh hoạt, có thể tương tác và an toàn có thể được sử dụng để truyền thông tin người dùng, được gọi là "Xác nhận quyền sở hữu". OIDC được OpenID Foundation phát triển và duy trì với sự hỗ trợ của một số tổ chức công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft và Facebook.

OIDC đã trở thành một thành phần thiết yếu của các giải pháp xác thực người dùng hiện đại vì nó giải quyết một số thách thức chính mà các nhà phát triển phải đối mặt khi triển khai các sơ đồ xác thực tùy chỉnh. Những thách thức này bao gồm xử lý lưu trữ mật khẩu một cách an toàn, cho phép đăng nhập một lần (SSO) trên nhiều ứng dụng và cung cấp hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA). Bằng cách sử dụng OIDC, nhà phát triển có thể giảm bớt trách nhiệm xác thực cho Nhà cung cấp nhận dạng (IdP) đáng tin cậy, cho phép họ tập trung vào các yêu cầu cụ thể của ứng dụng của mình.

Trong luồng OIDC tiêu chuẩn, có ba vai trò chính liên quan: Người dùng, Ứng dụng khách và Nhà cung cấp danh tính (IdP).

Người dùng: Người dùng là cá nhân đang tìm kiếm quyền truy cập vào các tài nguyên được bảo vệ của ứng dụng khách.

Ứng dụng khách: Ứng dụng khách là phần mềm yêu cầu quyền truy cập vào thông tin người dùng để thực hiện các chức năng của nó. Trong bối cảnh của nền tảng AppMaster , đây có thể là một ứng dụng web hoặc thiết bị di động được xây dựng bằng các công cụ no-code trực quan của nền tảng.

Nhà cung cấp danh tính (IdP): Nhà cung cấp danh tính là máy chủ chịu trách nhiệm xác thực người dùng và tạo mã thông báo cần thiết để truy cập các tài nguyên được bảo vệ. IdP có thể là Google, Apple, Facebook, Microsoft hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác triển khai tiêu chuẩn OIDC.

Để triển khai OIDC, các nhà phát triển thường làm theo một loạt các bước, bao gồm: đăng ký ứng dụng của họ với IdP đã chọn, định cấu hình ứng dụng khách để nhắc người dùng xác thực, quản lý việc phát hành mã thông báo và xử lý việc trao đổi mã thông báo để lấy thông tin người dùng và cuối cùng là xử lý quyền truy cập và bảo mật trên ứng dụng của họ bằng cách sử dụng mã thông báo được cung cấp.

OIDC có ba khối xây dựng thiết yếu: Mã thông báo ID, Điểm cuối thông tin người dùng và Khám phá. Chúng ta hãy thảo luận chi tiết từng người trong số họ:

Mã thông báo ID: Mã thông báo ID là Mã thông báo Web JSON (JWT) chứa một tập hợp các xác nhận quyền sở hữu về người dùng được xác thực. OIDC yêu cầu một nhóm xác nhận quyền sở hữu tiêu chuẩn tối thiểu như "phụ" (chủ đề hoặc mã định danh người dùng), "aud" (đối tượng hoặc người nhận dự kiến) và "iss" (nhà phát hành hoặc tổ chức nhận dạng đã phát hành mã thông báo). Nhà phát triển cũng có thể xác định các xác nhận quyền sở hữu tùy chỉnh để thể hiện thông tin bổ sung của người dùng. Điểm cuối thông tin người dùng: Điểm cuối thông tin người dùng là tài nguyên được bảo vệ OAuth 2.0 do IdP cung cấp để trả về các xác nhận quyền sở hữu về người dùng đã được xác thực. Những xác nhận quyền sở hữu này thường được ứng dụng khách sử dụng để lấy thông tin người dùng chi tiết hơn, chẳng hạn như địa chỉ email, tên đầy đủ và ảnh hồ sơ. Khám phá: OIDC hỗ trợ khám phá động siêu dữ liệu do IdP xuất bản, giúp ứng dụng khách dễ dàng định cấu endpoints , phạm vi được hỗ trợ và thông tin khác cần thiết để tương tác với IdP. Siêu dữ liệu này thường có sẵn ở endpoint khám phá nổi tiếng và có thể được tìm nạp theo chương trình trong thời gian chạy.

Đặc tả OIDC xác định một số luồng tiêu chuẩn phục vụ cho các loại ứng dụng, nhu cầu và khả năng khác nhau. Một số luồng phổ biến nhất là Luồng mã ủy quyền (có hoặc không có PKCE), Luồng tiềm ẩn và Luồng kết hợp. Mỗi luồng đáp ứng các yêu cầu khác nhau và cung cấp mức độ bảo mật và độ phức tạp khác nhau.

Trong bối cảnh của nền tảng AppMaster, OIDC có thể được tận dụng để triển khai xác thực an toàn và liền mạch cho các ứng dụng web, phụ trợ và di động. Bằng cách tích hợp với các IdP phổ biến, AppMaster cho phép các nhà phát triển cung cấp trải nghiệm xác thực nhất quán trên nhiều thiết bị, nền tảng và ứng dụng. Ngoài ra, bằng cách sử dụng OIDC, các ứng dụng do AppMaster tạo ra được hưởng lợi từ việc tăng cường bảo mật, giảm nỗ lực phát triển và nâng cao trải nghiệm người dùng, dẫn đến quy trình phát triển ứng dụng nhanh hơn, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Tóm lại, OpenID Connect là một khung xác thực và ủy quyền mạnh mẽ đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho xác thực người dùng hiện đại trên hệ sinh thái web và di động. Với các tính năng bảo mật mạnh mẽ và khả năng tương tác, OIDC mang lại lợi ích đáng kể cho cả nhà phát triển và người dùng cuối. Bằng cách kết hợp OIDC vào nền tảng AppMaster, các nhà phát triển có thể cung cấp các ứng dụng chất lượng cao với quy trình xác thực hợp lý, trải nghiệm người dùng đặc biệt và đảm bảo quản lý quyền truy cập an toàn và đáng tin cậy.