Najnowsza wersja języka programowania Rust, wersja 1.70.0, zawiera kilka znaczących aktualizacji i ulepszeń zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji doświadczenia programisty.

Jedną z istotnych zmian w tym wydaniu jest wprowadzenie protokołu "sparse" do odczytu indeksu crates.io. Protokół ten, domyślnie włączony, pozwala na znaczne zwiększenie wydajności podczas uzyskiwania dostępu do indeksu. W rezultacie zmieniła się ścieżka do pamięci podręcznej skrzynek, co wymaga ponownego pobrania zależności. Dodatkowo, Rust 1.70.0 oferuje dwa nowe typy do inicjalizacji współdzielonych danych: OnceCell i OnceLock. Ten drugi typ jest wariantem bezpiecznym dla wątków. Deweloperzy mogą używać tych typów w sytuacjach, w których natychmiastowa konstrukcja nie jest preferowana. Wcześniej programiści polegali na skrzynkach takich jak "lazy_static" i "once_cell", aby spełnić ten wymóg, ale nowe stabilne funkcje sprawiają, że są one przestarzałe.

Kolejną stabilną funkcją zawartą w tej wersji jest IsTerminal, która wykorzystuje metodę "is_terminal" do określenia, czy dany deskryptor pliku lub uchwyt oznacza terminal lub TTY. Przed wbudowaną implementacją programiści uciekali się do funkcjonalności crate, aby osiągnąć ten sam cel. Wydanie Rust 1.70.0 pozwala również na nazywanie poziomów debugowania. Wcześniej opcja kompilatora "-Cdebuginfo" mogła obsługiwać tylko liczby od 0 do 2. Dzięki tej aktualizacji programiści mogą teraz ustawiać poziomy debugowania według nazwy: "none" reprezentuje 0, "limited" reprezentuje 1, a "full" reprezentuje 2.

Ponadto wprowadzono dwa dodatkowe poziomy: "tylko dyrektywy linii" i "tylko tabele linii". Pierwszy z nich jest przeznaczony do profilowania NVPTX, podczas gdy drugi umożliwia minimalne wykorzystanie do śledzenia wstecznego z nazwami plików i numerami linii.

Wreszcie, to wydanie zaprzestaje również obsługi niestabilnych opcji testowych. Wcześniejsze wersje umożliwiały użytkownikom wybór opcji, które nie zostały jeszcze ustabilizowane, co było funkcją przeznaczoną do użytku tylko w nocnych kompilacjach. Ograniczenie to nie obowiązywało jednak formalnie aż do obecnego wydania.

