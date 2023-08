W śmiałym kroku w kierunku ulepszenia praktyk testowania A/B, Spotify ogłosiło swój najnowszy produkt - "Confidence". Wywodzący się z autorskiej platformy eksperymentalnej, "Confidence" oferuje obiecującą drogę dla zespołów programistycznych, ułatwiając konfigurację, realizację, koordynację i analizę testów użytkowników. Celem tego przedsięwzięcia jest optymalizacja wdrażania kreatywnych pomysłów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności tworzenia oprogramowania.

Prywatna wersja beta "Confidence" jest obecnie hostowana przez Spotify, oznaczając jej wejście do domeny komercyjnej, obsługującej bractwo programistów. W szczegółowym wpisie na blogu, Spotify rzuciło światło na powstanie tego rewolucyjnego produktu, przypisując go latom skrupulatnych wysiłków naukowców i inżynierów zajmujących się danymi.

Spotify Spotify oferuje elastyczną platformę, która płynnie zarządza jednoczesnymi testami A/B, oprócz sterowania systemami rekomendacji AI na wielu platformach, takich jak komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i strony internetowe. Nadchodząca oferta otwiera drzwi dla każdej firmy, zamierzając odzwierciedlić podejście Spotifydo budowania, testowania i udoskonalania swoich pomysłów szybko, niezawodnie i pewnie.

Dążąc do zapewnienia solidnych rozwiązań zespołom programistycznym, "Confidence" ma na celu zaspokojenie potrzeb tych, którzy wyprzedzili swoją obecną platformę testową i szukają przyspieszonej inicjacji w sferze testów A/B.

Spotify Confidence rozpoczęło swoją eksperymentalną podróż na początku 2010 roku, napędzane przez garstkę analityków danych i inżynierów przeprowadzających wewnętrzne testy A/B na małą skalę. Pomimo ich ręcznego i podatnego na ryzyko charakteru, testy te zachęciły Spotify do zainwestowania w udoskonalenie swoich umiejętności eksperymentowania, czego kulminacją była podstawowa platforma testów A / B, ABBA. Szczycąc się flagowaniem funkcji i analizą zestawu standardowych wskaźników, ABBA napędzała kulturę eksperymentowania w firmie.

"Confidence" ma być dostępny w trzech różnych formatach. Klienci mogą zdecydować się na skorzystanie z niego jako usługi zarządzanej, zapewniającej dostęp do platformy eksperymentalnej jako samodzielnej usługi internetowej, pod nadzorem Spotify. Jest ona również dostępna jako wtyczka do Spotifys Backstage lub może zostać zintegrowana z infrastrukturą firmy za pośrednictwem interfejsów API.

Zespoły mogą zapisać się na listę oczekujących na "Confidence", zyskując szansę na otrzymanie zaproszenia. Spotify jest powściągliwy w kwestii tego, kiedy planuje rozszerzyć "Confidence" na szerszą bazę użytkowników.

Co ciekawe, "Confidence" to drugie przedsięwzięcie Spotifyw zakresie opracowywania komercyjnych produktów skierowanych do deweloperów. W grudniu Spotify ujawniła swoją inicjatywę zarabiania na deweloperach za pośrednictwem projektu Backstage o otwartym kodzie źródłowym. Spotifys Backstage ma na celu usprawnienie infrastruktury firm, pomagając im w tworzeniu niestandardowych portali dla programistów, które łączą ich aplikacje, narzędzia, dane, usługi, interfejsy API i dokumenty w jeden interfejs.

Jest to zgodne z wieloma platformami no-code, takimi jak AppMaster, które tworzą fale w świecie rozwoju aplikacji, znacznie skracając czas i koszty rozwoju oraz eliminując dług techniczny. Wraz z pojawieniem się platform takich jak AppMaster i "Confidence", przyszłość rozwoju oprogramowania wygląda obiecująco.