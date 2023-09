Salesforce przedstawia Slack AI, zaawansowaną automatyzację i listy zapasów: niezwykła ewolucja w narzędziach zwiększających produktywność

Oznaczając znaczącą ewolucję technologiczną, Salesforce uruchomiło kilka innowacyjnych możliwości dla Slack, poprawiając produktywność dzięki sztucznej inteligencji, zautomatyzowanym przepływom pracy i wspólnym zasobom wiedzy.

Włączając Slack AI bezpośrednio do istniejącego środowiska Slack, Salesforce oferuje dynamiczne narzędzie oparte na inteligencji współpracy firmy, łatwo integrujące się z przepływem pracy. Ta inteligencja nie tylko zapewnia wsparcie mechaniczne, ale także trafnie opisuje przepływ pracy użytkownika, dostarczając dostosowanych do jego potrzeb spostrzeżeń i skutecznie funkcjonując w rytmie przypływów i odpływów pracy.

Slack AI analizuje produktywność użytkowników poprzez integrację podsumowań kanałów. Te podsumowane raporty rzucają światło na trywialne informacje, umożliwiając użytkownikom skoncentrowanie wysiłków na dominujących tematach i istotnych szczegółach. To nie tylko udoskonala punkty skupienia, ale także przyczynia się do oszczędności czasu – użytkownicy mogą generować aktualizacje statusu, wyodrębniać kluczowe tematy, a wszystko to z różnych kanałów.

Dodatkowo Slack wyposażony jest w podsumowania wątków, które upraszczają proces nadrabiania zaległości w obszernych dyskusjach. Funkcja ta okazuje się niezbędna podczas sesji burzy mózgów, podejmowania decyzji lub obsługi incydentów, poprawiając zrozumienie i oszczędzając cenny czas poprzez uproszczony dostęp do niezbędnych informacji.

Wychodząc naprzeciw powtarzającej się konieczności, „Wyszukaj odpowiedzi” w Slack umożliwia użytkownikom wykorzystanie ich wewnętrznych danych konwersacyjnych, wykorzystując wspólne doświadczenia i wiedzę specjalistyczną obecną w organizacji. Wyszukiwanie zapewnia nie tylko odpowiednie wiadomości, pliki i kanały, ale obejmuje także podsumowanie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które zwiększa zrozumienie.

Oprócz ulepszenia platformy o możliwości inspirowane sztuczną inteligencją, Slack wzbogacił także swoje możliwości automatyzacji. Należą do nich ulepszony Workflow Builder i łączniki wiodących firm technologicznych, takich jak Atlassian, Google Workspace i Asana, które umożliwiają każdemu automatyzację bez użycia kodu. Jednocześnie Slack wspiera rozwój i wdrażanie niestandardowych aplikacji oraz wygodnie zarządza potrzebami hostingowymi, zapewniając bezpieczne przechowywanie danych w ramach Slack.

Kolejnym znaczącym wprowadzeniem są listy Slack. Umożliwiają one zarządzanie, śledzenie i efektywną realizację zadań w ramach aktywnej komunikacji, takiej jak śledzenie projektów, zarządzanie wydarzeniami oraz przetwarzanie zatwierdzeń i zapotrzebowań.

Podstawą tych pionierskich aktualizacji są ambicje Slacka dotyczące podejścia opartego na współpracy do platformy produktywności napędzanej sztuczną inteligencją i automatyzacją. Jak opisał Noah Desai Weiss, dyrektor ds. produktu w firmie Slack, ich główną misją jest wyposażenie klientów w usprawniony, wciągający i wydajny zestaw narzędzi, które pomagają poszczególnym osobom wykonywać najlepszą pracę. To wydanie wydaje się być krokiem we właściwym kierunku w wypełnianiu tej misji.

Dzięki platformom takim jak AppMaster przejście na automatyzację low-code i no-code stało się powszechnym trendem w branży technologicznej. Ponieważ firmy coraz częściej korzystają z takich narzędzi, intrygujące będzie monitorowanie rozwoju i innowacji platform takich jak Slack, aby sprostać tej transformacji.