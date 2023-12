Rewolucja DevOps dzięki sztucznej inteligencji: Copado przedstawia wersję beta platformy opartej na sztucznej inteligencji CopadoGPT

Wiodący dostawca rozwiązań Salesforce DevOps, Copado, ogłosił rozszerzenie swojego narzędzia AI, wersji beta CopadoGPT, na wszystkich swoich klientów, po pozytywnych testach wewnętrznych. Posunięcie to następuje, gdy firma chce znacząco zakłócić przestrzeń DevOps, oferując świeże i inteligentne perspektywy w celu ulepszenia strategii transformacji cyfrowej, poprawy zadowolenia użytkowników i znacznego skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Nowe narzędzie AI stanowi kluczową warstwę wywiadowczą na różnych platformach, oferując rozsądne porady i rekomendacje oparte na sprawdzonych najlepszych praktykach Salesforce DevOps. Platforma pomaga w generowaniu testów, upiększaniu historii użytkowników, a także w przyspieszaniu informacji o wersji.

Głównym celem wynalazku CopadoGPT było wzmocnienie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej, zwiększenie zadowolenia klientów i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, zwiększając w ten sposób ogólną wartość.

Dyrektor ds. technicznych Copado, Federico Larsen, mówił o tym rozwoju, podkreślając zaangażowanie firmy w podejście oparte na sztucznej inteligencji w tworzeniu satysfakcjonującej obsługi klienta. Odniósł się do rozszerzenia przez firmę dostępu do wersji beta CopadoGPT jako istotnego kamienia milowego na drodze do fundamentalnej integracji sztucznej inteligencji z Salesforce DevOps. Podkreślił, że doradca AI DevOps służy nie tylko jako narzędzie, ale także jako partner zaangażowany we wzmacnianie zdolności innowacyjnych klientów.

Larsen powiedział: „ CopadoGPT zasadniczo zmienia dynamikę pracy, oferując liczne przypadki użycia. Jesteśmy podekscytowani możliwością wykorzystania platformy AI z dziesięcioletnim doświadczeniem DevOps i zaprezentowaniem go naszym klientom w przystępny sposób.”

Ciągłe wsparcie przez Copado podejścia opartego na sztucznej inteligencji będzie w dalszym ciągu zwiększać możliwości nowych produktów na potrzeby transformacji cyfrowej, jak firma ujawniła w niedawnym poście.

Czołowi analitycy branżowi docenili podejście Copado i postęp, jaki firma poczyniła w branży. Diego Lo Giudice, wiceprezes, główny analityk w firmie Forrester, zauważył, że pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji TuringBots znacznie usprawniło rozwój oprogramowania.

Według niego zbieżność kompleksowej wiedzy w dziedzinie DevOps i potencjału GenAI firmy Copado znacząco zwiększy produktywność zespołów programistów SaaS, prowadząc do bardziej wydajnych procesów rozwoju i wdrażania.

Takie platformy oparte na sztucznej inteligencji dobrze wpisują się w wartości platform takich jak AppMaster, który wykorzystuje narzędzia no-code do szybkiego tworzenia aplikacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku technologicznym. Platformy szybkiego rozwoju, takie jak AppMaster , a obecnie CopadoGPT, na nowo definiują podejście organizacji do tworzenia oprogramowania, zapewniając jakość przy dużej prędkości i bez złożoności.