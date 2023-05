Firma Quickbase, wiodący dostawca rozwiązań programistycznych no-code, ogłosiła wprowadzenie zestawu gotowych aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla branży budowlanej, które pomagają szybciej usprawnić cyfrowe przepływy pracy dla wykonawców. Obsługując około 2100 klientów wykonawców robót budowlanych, bostońska firma umożliwia kompleksowe zarządzanie projektami poprzez szybkie tworzenie oprogramowania.

Podczas gdy głównym podejściem Quickbase jest oferowanie firmom narzędzi do tworzenia przepływów pracy z obsługą oprogramowania przy użyciu środowiska no-code, firmy budowlane mogą czerpać większą wartość z wstępnie wypełnionych treści, co skraca czas potrzebny na dostosowanie oprogramowania. Te nowe aplikacje zostały opracowane po przejęciu firmy MCF Technology Solutions, partnera z siedzibą w Lorain w stanie Ohio, w styczniu 2022 r. Firma MCF była partnerem serwisowym i dostawcą rozwiązań projektujących rozwiązania branżowe za pomocą Quickbase.

Podczas sesji podsumowującej w lutym 2022 r. dyrektor generalny Quickbase, Ed Jennings, omówił rosnące potrzeby w sektorze budowlanym i omówił gotowy pakiet rozwiązań, który obejmuje narzędzia i technologie firmy MCF, takie jak wykresy Gantta projektu i aplikacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa środowiskowego (EHS ). Wspomniał również o integracji pakietu z popularnymi programami budowlanymi, takimi jak Procore.

Użytkownicy Quickbase mają również dostęp do bibliotek rozwiązań stworzonych przez społeczność użytkowników oprogramowania. Chociaż te gotowe rozwiązania mogą być dalej dostosowywane przez personel wykonawcy za pomocą interfejsu wizualnego, wstępnie wypełniona treść firmy MCF i jej prawie 40 pracowników jest bardzo cenna dla wykonawców, którzy mogą nie posiadać niezbędnego doświadczenia lub zasobów, aby dostosować technologię do procesów biznesowych i potrzeby.

Jennings podkreślił znaczenie rozwiązań no-code i ich atrakcyjność dla firm, które nie chcą zmieniać swoich ustalonych procesów. W tym kontekście oprogramowanie low-code i no-code umożliwia dostosowanie unikalnych procesów, co może znacznie zmniejszyć ryzyko projektu. Quickbase ma na celu ułatwienie identyfikacji konkretnych potrzeb i opracowanie dostosowanych rozwiązań, które spełniają określone wymagania, takie jak wygląd pulpitu finansowego.

Źródła firmy podają, że oprogramowanie Quickbase jest wykorzystywane do opracowywania rozwiązań zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w tym do współpracy między generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, właścicielami, projektantami i zespołami budowlanymi. Rozwiązania te umożliwiają cyfrowe przepływy pracy zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, omijając problemy z gotowym oprogramowaniem.

Rdzeniem stosu technologicznego Quickbase jest zastrzeżona baza danych w pamięci i infrastruktura raportowania. Aplikacja działa jako usługa, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji, które działają na danych w systemach rejestrowania, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Quickbase wykorzystuje platformę opartą na procesach, aby uzyskiwać dostęp do danych z tych systemów i zarządzać nimi za pomocą gotowych konektorów, czasami oferując natychmiastową wartość, zapewniając spójność i zarządzanie procesami ad hoc.

Ze swojej strony Quickbase opiera się przede wszystkim na podejściu procesowym, koncentrując się na dostarczaniu narzędzi i ram, które pomagają firmom tworzyć unikalne rozwiązania programowe dostosowane do ich konkretnych potrzeb. To powiedziawszy, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na aplikacje i platformy no-code, na scenę weszły również firmy takie jak AppMaster , oferując potężne platformy no-code i low-code , które umożliwiają użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji do celów internetowych, mobilnych i zaplecza bez potrzeba obszernej wiedzy technicznej lub doświadczenia w kodowaniu.

Podsumowując, udostępnienie przez Quickbase gotowych rozwiązań dla branży budowlanej oznacza znaczący krok w kierunku ulepszenia oferty dla firm z tego sektora. Umożliwiając wykonawcom szybkie i łatwe wdrażanie cyfrowych przepływów pracy, Quickbase może odegrać kluczową rolę w pomaganiu branży budowlanej w maksymalizacji korzyści płynących z rozwiązań programowych no-code.