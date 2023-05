Firma Nintex ogłosiła niedawno wprowadzenie na rynek nowej aplikacji mobilnej Promapp, której celem jest zapewnienie wszystkim członkom zespołu biznesowego zwiększonej wydajności dzięki przenośnemu i łatwo dostępnemu zarządzaniu procesami. To innowacyjne rozwiązanie pomoże firmom osiągnąć wyższą produktywność, lepszą współpracę i większą elastyczność. Ta aplikacja ma na celu zminimalizowanie przestojów poprzez zapewnienie dostępu do informacji procesowych bez względu na czas i lokalizację. Zachęca do współpracy dzięki takim funkcjom, jak czytanie i przekazywanie informacji zwrotnych na temat procesów biznesowych w podróży. Ponadto upraszcza dokumentację procesu i udostępnianie, umożliwiając szybką i łatwą komunikację z członkami zespołu.

Promapp zwiększa również produktywność pracowników pierwszej linii, dając im dostęp w czasie rzeczywistym do istotnych szczegółów procesu, zapewniając synchronizację z ich organizacją. To znaczące osiągnięcie pomaga zlikwidować lukę w rozmowach dotyczących zarządzania procesami, ponieważ wkład pracownika pierwszej linii jest często pomijany, mimo że jest ważny dla praktycznego wdrożenia. Firmy z aktywną licencją Nintex Promapp mogą teraz uzyskiwać dostęp do aplikacji mobilnej na urządzeniach z systemem Android i iOS. Integracja pomiędzy aplikacją mobilną a jej wersją desktopową gwarantuje błyskawiczną synchronizację aktualizacji procesów, dostarczając użytkownikom najświeższe informacje. Nowo uruchomiona aplikacja mobilna jest częścią Nintex Process Platform, za pomocą której organizacje przyspieszają cyfrową transformację poprzez wykorzystanie zarządzania procesami i automatyzacji. Inne komponenty platformy to Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign i Nintex Analytics.

Firmy mogą używać platformy do wizualnego planowania, mapowania i zarządzania procesami za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi, identyfikując, które procesy wymagają lub najlepiej nadają się do automatyzacji. Platforma no-code sprawia, że rozpoczęcie procesu automatyzacji jest proste, umożliwiając użytkownikom klikanie, a nie kodowanie. Organizacje mogą następnie optymalizować te procesy za pomocą danych generowanych przez automatyzację, funkcję, którą można również znaleźć na platformach takich jak AppMaster.io .

W oświadczeniu Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker podkreślił wartość widoczności w zarządzaniu procesami, mówiąc: „Dzięki uruchomieniu aplikacji mobilnej Nintex Promapp każda osoba w każdej organizacji może teraz mieć procesy biznesowe na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, czy są w w sali konferencyjnej lub na hali produkcyjnej”.