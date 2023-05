Cyfrowy krajobraz znacznie się rozwinął i teraz jesteśmy świadkami narodzin pokolenia No-Code. Historycznie istniała „przepaść cyfrowa” między pracownikami, którzy umieli korzystać z komputerów, a tymi, którzy tego nie wiedzieli. Chociaż współcześni tubylcy cyfrowi dorastali z technologiami komputerowymi, większości nadal brakowało biegłości w określonych obszarach, takich jak inżynieria oprogramowania, informatyka i statystyka.

Jednak w ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana, ponieważ coraz więcej młodych ludzi staje się coraz bardziej biegłych w wykorzystywaniu mocy obliczeniowej do codziennych zadań. Dzięki gwałtownemu wzrostowi liczby dostępnych no-code platforms jesteśmy teraz świadkami nowej cyfrowej przepaści, która na nowo definiuje erę, w której zaawansowane zestawy umiejętności rozszerzają się od podstawowej znajomości obsługi komputera do najwyższej wiedzy specjalistycznej.

Dzisiejsze narzędzia no-code, takie jak Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Aplikacje, w tym Roblox i Minecraft, dają dzieciom możliwość tworzenia całych wirtualnych światów za pomocą technologii, rozbudzając pragnienie nowych doświadczeń edukacyjnych. W rezultacie liczba testów Advanced Placement dla informatyki wzrosła z 20 000 w 2010 r. do ponad 70 000 w ostatnich latach. Informatyka stała się głównym kierunkiem na wiodących uniwersytetach, przyciągając co roku setki nowych studentów.

Zmiany te zbiegają się w czasie z rosnącym zapotrzebowaniem dzisiejszej siły roboczej na umiejętności w zakresie analizy danych i inżynierii. Ponieważ biegłość ekspertów w zakresie narzędzi cyfrowych staje się coraz bardziej kluczowa dla sukcesu biznesowego, przepaść między podstawową znajomością obsługi komputera a zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi będzie się nadal powiększać.

W przeciwieństwie do przeszłości, kierownik sklepu może dziś nie tylko przesyłać dane dotyczące sprzedaży do arkusza kalkulacyjnego Excel, ale także integrować wiele narzędzi online w celu rozwijania sklepu e-commerce, obliczania wartości klienta w ciągu całego życia na platformie danych no-code oraz dostosowywania kampanii marketingowych za pomocą usług e-mail . Ten poziom biegłości cyfrowej pokazuje zdolność pokolenia No-Code do podnoszenia poprzeczki w zakresie produktywności i innowacyjności.

Bezprecedensowe wyzwania, takie jak zdalna edukacja, zmusiły dzisiejszych uczniów do jeszcze większej znajomości obsługi komputera. Rezultatem jest pokolenie elastycznych, obeznanych z technologią osób, które są bardziej biegłe w pracy zdalnej i umiejętnie wykorzystują technologię komputerową do rozwiązywania złożonych problemów.

Wzrost generacji No-Code znacząco wpłynie na globalną produktywność i wyniesie innowacyjność na nowy poziom. W miarę jak dzieci i młodzież będą nadal korzystać z platform no-code takich jak AppMaster , znacznie poprawią swoje życie, zaoszczędzą czas i zlikwidują przepaść cyfrową w skali globalnej.