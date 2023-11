Podstawa rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji firmy Amazon jest teraz dostępna dla wszystkich

Technologiczny gigant Amazon oświadczył niedawno, że jego platforma do tworzenia generatywnych aplikacji AI, Amazon Bedrock, wyszła z fazy wstępnej. To wszechstronne narzędzie, zaprezentowane w kwietniu, umożliwia teraz firmom wykorzystywanie podstawowych modeli od firm produkujących sztuczną inteligencję, takich jak AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI i wewnętrzne modele Amazon, do tworzenia aplikacji.



Programiści mogą modyfikować i dostosowywać te modele bazowe do specyficznych potrzeb firmy, korzystając z różnych strategii, takich jak dostrajanie i generowanie wspomagane wyszukiwaniem.



W szczególności technologia może umożliwić organizacjom tworzenie aplikacji z funkcjami takimi jak tworzenie tekstu, obsługa wirtualnych asystentów, funkcje wyszukiwania, podsumowywanie tekstu, a nawet generowanie obrazów. Wszystkie te zaawansowane funkcje są zamknięte w środowisku bezserwerowym, uwalniając klientów od konieczności zarządzania najdrobniejszymi szczegółami infrastruktury.



Poza tym bezserwerowa architektura Amazon Bedrock oznacza, że ​​jego innowacyjne funkcje generatywnej sztucznej inteligencji można bez wysiłku zintegrować z innymi usługami AWS, jak wymienia firma.



Aby zapewnić optymalną kontrolę i nadzór systemu, firma Amazon Bedrock połączyła siły z narzędziem monitorującym Amazon CloudWatch i usługą zarządzania AWS CloudTrail.



Warto jednak wspomnieć, że chociaż usługa Amazon Bedrock wkroczyła w fazę ogólnej dostępności, niektóre funkcje, w tym bazy wiedzy, modele tworzenia tekstu Amazon Titan Text, model generowania obrazów Stable Diffusion XL firmy Stability AI oraz agenci wciąż znajdują się w fazie podglądu. .



Jako element kompleksowego planu generatywnej sztucznej inteligencji firmy Amazon, Amazon Bedrock jest jednym z wielu narzędzi, które firmy mogą wykorzystać do tworzenia generatywnej sztucznej inteligencji w AWS.



Co więcej, towarzysząc ogłoszeniu ogólnej dostępności, Amazon ujawnił także, że wkrótce klienci uzyskają dostęp do modeli Meta Llama 2 o parametrach 13B i 70B.



Takie zmiany w krajobrazie sztucznej inteligencji, w tym platform takich jak AppMaster , Amazon Bedrock i innych, utworzą awangardę kolejnej fali transformacyjnych i skalowalnych aplikacji. W szczególności AppMaster, dzięki możliwości umożliwienia klientom tworzenia wizualnych modeli danych i ustanawiania procesów biznesowych za pośrednictwem wizualnego narzędzia BP Designer, REST API i WSS Endpoints, oferuje wspaniałe doświadczenia użytkownika i pozostaje niezmienny w dobie postępującej epoki low-code i no-code -platformy no-code.