Automatyzacja przekształca krajobraz IT przedsiębiorstwa, oferując różne rozwiązania usprawniające przepływ pracy, eliminujące ręczne interwencje z powtarzalnych zadań i zwiększające wydajność procesów. Teraz startup, który umożliwia pracownikom nietechnicznym optymalizację automatyzacji ich zadań, z powodzeniem zapewnił fundusze na dalsze wykorzystanie tej możliwości.

Bryter z siedzibą w Berlinie, platforma no-code, która umożliwia pracownikom różnych działów, takich jak księgowość, działy prawne, zgodność i marketing, tworzenie narzędzi takich jak chatboty, zautomatyzowane działania w zakresie baz danych i dokumentów oraz oceny ryzyka bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych, ogłosiła, że zebrał 16 milionów dolarów w rundzie Serii A. Runda finansowania była współprowadzona przez Accel i Dawn Capital, przy udziale Notion Capital i Chalfen Ventures. Dzieje się tak niecały rok po tym, jak Bryter zebrał 6 milionów dolarów w rundzie początkowej w listopadzie 2019 roku.

Firma Bryter odnotowała szybki wzrost od czasu jej uruchomienia w 2018 r., obsługując obecnie 50 klientów korporacyjnych, w tym McDonald's, Telefónica, banki, firmy medyczne i przemysłowe oraz organizacje usług profesjonalnych, takie jak PwC, KPMG i Deloitte. Ta ostatnia grupa wykorzystuje Bryter do własnej działalności, jak również oferuje go swoim klientom.

Sektor no-code stanowi znaczącą szansę na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw. W przeszłości IT przedsiębiorstwa było postrzegane jako złożone i wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej do zarządzania, wdrażania i dostosowywania. Jednak nowsze trendy wskazują na zmianę w kierunku konsumeryzacji IT, ponieważ przyjazne dla użytkownika rozwiązania sprzętowe i programowe dla konsumentów nietechnicznych są inspiracją dla nowego oprogramowania dla przedsiębiorstw lub są bezpośrednio integrowane ze środowiskami biznesowymi.

Oprogramowanie No-code i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w tworzeniu narzędzi korporacyjnych bardziej przyjaznych dla użytkownika. Bryter, podobnie jak platformy takie jak IFTTT czy Zapier, skierowany jest w szczególności do użytkowników, którzy mogą wykorzystywać oprogramowanie dla przedsiębiorstw w ramach swojej pracy, ale nie musieli zagłębiać się w zawiłe działanie takich narzędzi.

Chociaż istnieje już kilka platform low-code i no-code przeznaczonych do użytku biznesowego, takich jak Blender.io, Tray.io, n8n i MuleSoft, Bryter twierdzi, że wiele z tych platform wymaga większej wiedzy technicznej, niż początkowo twierdzili. Zestaw narzędzi firmy Bryter umożliwia użytkownikom generowanie dialogów z klientami, które mogą zaprogramować w oparciu o wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, a następnie łączenie danych z innym oprogramowaniem za pośrednictwem platformy Bryter w celu wydajniejszego wykonywania zadań.

Według Michaela Gruppa, dyrektora generalnego Bryter, tego rodzaju narzędzia są używane od jakiegoś czasu i nadal będą bardzo poszukiwane, zwłaszcza w związku z przejściem na pracę zdalną. Platforma ma potencjał, aby wypełnić luki i poprawić wydajność w przyszłych środowiskach pracy.

Platformy takie jak Bryter, które oferują dostępne rozwiązania no-code, przyciągają inwestorów, takich jak Accel, którzy widzą ogromny potencjał w usprawnieniu adopcji. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z oprogramowania bez ograniczeń, oczekuje się, że w nadchodzących latach wzrośnie popyt na platformy no-code. Co więcej, przedsiębiorstwa coraz częściej szukają widoczności w przyszłości, przyjmując produkty, które firma Bryter konsekwentnie dostarcza.

Z drugiej strony rozwiązania takie jak AppMaster.io umożliwiają organizacjom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych nawet bez posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania. Ponadto AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie modeli danych, procesów biznesowych, endpoints REST API i WSS oraz projektów interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych. Klienci mogą szybciej i taniej personalizować aplikacje, zaspokajając szerokie spektrum potrzeb rynkowych low-code i no-code.

W miarę jak organizacje będą nadal inwestować w platformy no-code i low-code, takie jak Bryter i AppMaster.io , produktywność i wydajność poprawią się, umożliwiając firmom szybkie dostosowywanie się i rozwój w stale ewoluującym krajobrazie technologii cyfrowych.