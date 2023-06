Ponieważ sektor generatywnej sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej konkurencyjny, OpenAI pozostaje na czele, ulepszając swoje modele generujące tekst i obniżając ich ceny. Firma wprowadziła nowe wersje GPT-3.5-turbo i GPT-4, swoich najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji generujących tekst, z nowo dodaną funkcjonalnością wywoływania funkcji.

Wywoływanie funkcji umożliwia programistom określanie funkcji programistycznych dla GPT-3.5-turbo i GPT-4, które reagują, generując kod wykonujący określone funkcje. Jak wyjaśniono w poście na blogu OpenAI, ta innowacyjna funkcja umożliwia tworzenie chatbotów, które wykorzystują zewnętrzne narzędzia do odpowiadania na pytania, wykonywania konwersji języka naturalnego na zapytania do bazy danych i wyodrębniania ustrukturyzowanych danych z tekstu. Modele są zaprojektowane tak, aby wykrywać potrzebę wywołania funkcji i zwracać struktury danych JSON zgodne z sygnaturą funkcji, zapewniając dokładniejsze i bardziej ustrukturyzowane informacje.

Oprócz wywoływania funkcji, OpenAI wprowadza zaktualizowaną wersję GPT-3.5-turbo ze znacznie rozszerzonym oknem kontekstowym. Okno kontekstowe, mierzone w tokenach, reprezentuje ilość tekstu, który model bierze pod uwagę przed wygenerowaniem kolejnego tekstu. Modele z mniejszymi oknami kontekstowymi mogą mieć trudności z przypomnieniem sobie nawet niedawnej treści rozmowy, co prowadzi do odpowiedzi nie na temat. Najnowsza iteracja GPT-3.5-turbo oferuje czterokrotnie większą długość kontekstu (16 000 tokenów) niż jej poprzednik, przy dwukrotnie wyższej cenie - 0,003 USD za 1000 tokenów wejściowych i 0,004 USD za 1000 tokenów wyjściowych. OpenAI podkreśla, że model ten jest w stanie przyjąć około 20 stron tekstu w jednym przypadku. Nie dorównuje on jednak flagowemu modelowi startupu AI Anthropic, który może podobno przetwarzać setki stron jednocześnie. OpenAI testuje wersję GPT-4 z oknem kontekstowym 32 000 tokenów, aczkolwiek w ograniczonej wersji.

Co więcej, OpenAI obniża również ceny oryginalnego modelu GPT-3.5-turbo o 25%. Koszt wynosi teraz 0,0015 USD za 1000 tokenów wejściowych i 0,002 USD za 1000 tokenów wyjściowych, co odpowiada około 700 stronom za dolara. Ponadto firma obniża cenę text-embedding-ada-002, popularnego modelu osadzania tekstu, o 75%. Nowa cena wynosi 0,0001 USD za 1000 tokenów. Osadzanie tekstu służy do pomiaru pokrewieństwa między ciągami tekstowymi, z zastosowaniami w systemach wyszukiwania i rekomendacji. OpenAI przypisuje tę obniżkę cen poprawie wydajności swoich systemów.

Strategia OpenAI w przyszłości wydaje się koncentrować na przyrostowych aktualizacjach istniejących modeli, a nie na opracowywaniu nowych modeli na dużą skalę od podstaw. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, stwierdził niedawno na konferencji Economic Times, że firma nie rozpoczęła jeszcze szkolenia następcy GPT-4, co sugeruje, że nadal istnieje znaczna ilość pracy i udoskonaleń, które należy wykonać w obecnych modelach.

Dzięki potężnym narzędziom no-code, takim jak AppMaster.io, umożliwiającym użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, integracja ulepszonych rozwiązań AI, takich jak GPT-3.5-turbo i GPT-4 firmy OpenAI, może zaoferować jeszcze lepsze doświadczenia użytkowników w szybko ewoluującym krajobrazie technologicznym.