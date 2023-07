W przełomowym ogłoszeniu Google zaprezentował oficjalną wersję aplikacji Nearby Share dla komputerów z systemem Windows. Aplikacja ta, zaprojektowana z myślą o optymalnej wygodzie, umożliwia łatwe udostępnianie między komputerami z systemem Windows, smartfonami, tabletami, Chromebookami i kilkoma innymi urządzeniami. Początkowo została wprowadzona w wersji Beta w marcu 2023 roku, a teraz jest wreszcie dostępna dla ogółu społeczeństwa w ulepszonej wersji.

Google może pochwalić się ponad 1,7 miliona instalacji wersji beta Nearby Share na całym świecie. Co więcej, pionier technologiczny zgłosił ponad 50 milionów udanych transferów plików z komputerów z systemem Windows na urządzenia z systemem Android od momentu jego powstania.

Wraz z wejściem na rynek oficjalnej wersji, Google wzbogaca aplikację Nearby Share dla Windows o wiele nowych ulepszeń. Jednym z godnych uwagi ulepszeń jest prognozowany czas zakończenia transferu plików. Ta nowa funkcja oferuje użytkownikom natychmiastowe oszacowanie, jak szybko ich duże pliki, takie jak filmy lub całe foldery, zostaną udostępnione. Ponadto Google wprowadziło również podgląd obrazu do powiadomień na urządzeniach, które mają pomóc w upewnieniu się, że udostępniany jest właściwy plik.

W oficjalnym komunikacie Google stwierdziło: Aby udostępnianie między urządzeniami z Androidem i komputerami PC było jeszcze bardziej płynne, współpracujemy z partnerami takimi jak HP, aby włączyć aplikację Near Share na wybranych komputerach z systemem Windows, takich jak HP Dragonfly Pro. Wyszukiwarkowy gigant potwierdził swoje zobowiązanie do ciągłego ulepszania aplikacji Near Share dla systemu Windows w oparciu o opinie użytkowników.

Potencjalni użytkownicy powinni pamiętać, że aby korzystać z aplikacji Nearby Share Windows, powinni mieć włączone funkcje Wi-Fi i Bluetooth na komputerze z systemem Windows. Po skonfigurowaniu funkcji plik można przeciągnąć do aplikacji lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wybrać opcję Udostępnianie w pobliżu w celu szybkiego przesłania do pobliskiego urządzenia. Jednak oba urządzenia muszą znajdować się w promieniu 16 stóp, aby transfer się powiódł.

Oprócz inicjatywy Google, wiele aplikacji prowadzi postęp tej technologii w kierunku płynnej integracji i wyjątkowego doświadczenia użytkownika. W szczególności platforma AppMaster, najlepsze narzędzie no-code, umożliwia użytkownikom tworzenie skomplikowanych i skalowalnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez wysiłku. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe firmy, czy ogromne przedsiębiorstwa, AppMaster rewolucjonizuje branżę dzięki swojej przełomowej koncepcji eliminacji długu technicznego przy jednoczesnym ułatwieniu szybkiego rozwoju aplikacji.