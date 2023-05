Branża prawnicza coraz częściej stosuje rozwiązania cyfrowe w celu usprawnienia procesów, zaoszczędzenia godzin niepodlegających rozliczeniu i ulepszenia usług dla klientów. W praktyce jednak kancelarie i działy prawne napotykają bariery dla innowacji, w tym utrzymywania projektów IT w ramach budżetu i dostarczania ich w terminach przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia i zapewnieniu udanej realizacji. Aby pokonać te przeszkody, firmy zwracają się ku platformom low-code i no-code, aby tworzyć nieograniczone aplikacje cyfrowe.

Wyzwania w konwencjonalnym rozwoju technologii prawnych

Zarówno kancelarie prawne, jak i wewnętrzne działy prawne często napotykają trudności podczas budowania stosu technologii prawnych przy użyciu tradycyjnych technik programistycznych. Typowe ścieżki rozwoju obejmują:

Rozwój wewnętrznego działu IT:

Brak elastyczności i współpracy między działami w projektach, zwiększający ryzyko niespełnienia wymagań użytkowników końcowych lub przekroczenia ograniczeń czasowych i budżetowych.

Rosnące obciążenie i obowiązki działów IT powodują, że projekty biznesowe są odkładane na bok z powodu rosnących zaległości.

Zależność od IT w zakresie dodatkowych funkcji lub ulepszeń możliwości.

Rozwój zlecony na zewnątrz:

Kosztowny i czasochłonny proces.

Deweloperzy mogą nie być zaznajomieni ze specyficznymi potrzebami firmy, co prowadzi do nieoptymalnych rozwiązań.

Organizacje pozostają zależne od zewnętrznych programistów w zakresie konserwacji, dodatkowych funkcji lub modyfikacji.

Kupowanie gotowych produktów:

Gotowe produkty mają podejście uniwersalne, ograniczające dostosowywanie i funkcjonalność do określonych wymagań organizacyjnych.

Firmy często spotykają się z koniecznością reinwestowania w nowe rozwiązanie, gdy dotychczasowe staje się niewystarczające.

Te konwencjonalne metody skutkują wysokim ryzykiem, zwiększonymi kosztami, niedotrzymaniem terminów, utrudnieniami w tworzeniu pomysłów i nieodpowiednim przyjęciem rozwiązań informatycznych.

Niestandardowe aplikacje No-Code: przełom w technologii prawnej

Wiodące firmy prawnicze i wewnętrzne działy prawne w coraz większym stopniu wykorzystują platformy low-code i no-code (LCNC), aby umożliwić użytkownikom biznesowym i prawnikom tworzenie rozwiązań cyfrowych we współpracy z działami IT. Aplikacje tworzone na zamówienie, poprzez rozwój LCNC, oferują dynamiczne rozwiązania dostosowane do potrzeb organizacji. Rozwój No-code sprzyja zwinnym, iteracyjnym cyklom, zachęcając do częstego testowania i konsekwentnego doskonalenia. Takie podejście gwarantuje, że rozwiązania spełniają potrzeby użytkowników, umożliwia użytkownikom biznesowym niezależną konserwację aplikacji i odciąża działy IT przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dostosowania do przyszłych wymagań organizacyjnych. Jednak organizacje rozpoczynające podróże programistyczne no-code często borykają się z wyzwaniami, takimi jak identyfikacja pilnych potrzeb biznesowych, określanie zakresu aplikacji, przydzielanie ram czasowych i budżetów, sprawdzanie zwrotu z inwestycji, zdobywanie poparcia wewnętrznych interesariuszy, wdrażanie użytkowników końcowych i wdrażanie zmian w całej organizacji .

Posuwanie się naprzód dzięki rozwiązaniom prawnym No-Code

Aby sprostać tym wyzwaniom i przejść na rozwiązania no-code, organizacje powinny rozważyć następujące kroki:

Zidentyfikuj potrzeby biznesowe i ustal ich priorytety: Oceń bieżące procesy, problemy i cele, aby określić, które rozwiązania są najpilniej potrzebne. Zakres zastosowań i wymagania: opisz niezbędne funkcje, integracje i możliwości proponowanego rozwiązania. Przydziel ramy czasowe i budżety: oszacuj czas i zasoby wymagane do realizacji projektu, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wdrażanie użytkowników biznesowych, tworzenie aplikacji i testowanie. Określ zwrot z inwestycji i wymierną wartość: ustal wskaźniki do pomiaru zwrotu z inwestycji, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak oszczędność czasu, zwiększona produktywność i poprawa zadowolenia klienta. Uzyskaj wsparcie wewnętrzne: przedstaw interesariuszom przekonujące argumenty, podkreślając korzyści i potencjalny zwrot z inwestycji no-code . Wdrażaj użytkowników końcowych i zapewnij pomyślną integrację: zapewnij kompleksowe szkolenia i stałe wsparcie, aby ułatwić szerokie wdrożenie i płynne przejście. Zaplanuj konserwację i ciągłe doskonalenie: opracuj strategię utrzymywania aplikacji i iteracji na nich w miarę ewolucji potrzeb organizacyjnych. Wybierz zaawansowaną platformę no-code : Oceń i wybierz solidną platformę no-code , taką jak platforma AppMaster , która zapewnia obszerny zestaw narzędzi do projektowania, programowania i zarządzania dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

Rozpoznając i pokonując wyzwania związane z rozwojem konwencjonalnych technologii prawniczych, organizacje mogą wykorzystać potencjał niestandardowych aplikacji przy użyciu platform no-code. Ruch no-code umożliwia prawnikom i użytkownikom biznesowym współpracę z działami IT, ostatecznie tworząc nieograniczone aplikacje cyfrowe, które mogą zwiększać wydajność, innowacyjność i satysfakcję klientów.