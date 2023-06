Memphis.dev, prężnie rozwijający się startup, zapewnił sobie finansowanie zalążkowe na najwyższym poziomie w wysokości 5,5 miliona dolarów. Ten skok finansowy wspiera oficjalne uruchomienie Memphis Cloud, ich przedsięwzięcia Software As A Service (SaaS). Firma jest znana ze swojej wiedzy na temat open source w branży technologicznej.

Pojawienie się Memphis Cloud zwiększa siłę ognia w krajobrazie, który był w dużej mierze zdominowany przez platformę do strumieniowego przesyłania zdarzeń Kafka o otwartym kodzie źródłowym. Przełom ten następuje natychmiast po tym, jak Redpanda niedawno ogłosiła finansowanie serii C w wysokości 100 milionów dolarów, ukierunkowane na własną platformę do strumieniowego przesyłania zdarzeń.

W ekskluzywnej rozmowie z TechCrunch, Yaniv Ben Hemo, CEO i współzałożyciel Memphis.dev, omówił etos firmy, aby uczynić streaming mniej skomplikowanym. Opowiadając o doświadczeniach z poprzednich ról w firmach intensywnie wykorzystujących dane, wyjaśnił niepraktyczność tworzenia praktycznych spostrzeżeń z ogromnych napływów danych. Mówił również o tym, jak platforma Kafka wykazała wyzwania w płynnym przetwarzaniu i zmianie przeznaczenia ogromnych ilości danych.

Ben Hemo podkreślił, że te zawiłości związane z pozyskiwaniem i praktycznym wykorzystaniem danych są tym, co Memphis.dev stara się uprościć. Ostatecznym celem jest wypełnienie luki między skomplikowaną technologią a możliwościami programistów. Memphis Cloud spełnia zatem te wymagania, upraszczając przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym i usuwając przeszkody dla programistów.

Ten broker komunikatów o otwartym kodzie źródłowym, Memphis, został opracowany w celu rozwiązania problemów napotykanych przez firmy podczas przeprowadzania operacji zarządzania skalowalnością i aplikacji wykorzystujących te obszerne dane. Memphis Cloud oferuje szeroką gamę funkcji dla przedsiębiorstw, takich jak uwierzytelnianie i ustawienia uprawnień. Została zaprojektowana z myślą o łatwym wdrażaniu, eliminując potrzebę martwienia się o podstawowe zasoby wymagane do uruchamiania aplikacji, dzięki bezserwerowej konfiguracji.

Unikalną częścią usługi Memphis jest to, że pobiera ona opłaty od użytkowników tylko za to, co wykorzystali. Został zaprojektowany tak, aby działał płynnie na różnych platformach, głównie AWS i Google Cloud Platform.

Ben Hemo podkreślił zgodność komercyjnej wersji Memphis z jej wersją open-source, przyznając, że wariant komercyjny jest ukierunkowany na operacje na poziomie przedsiębiorstwa. Memphis Cloud oferuje nieskomplikowane środowisko bezserwerowe dla organizacji, które chcą wyeliminować komplikacje związane z infrastrukturą i zadaniami monitorowania.

Niektóre z funkcji oferowanych przez Memphis nie mogły zostać wdrożone w wersji open-source ze względu na pewne ograniczenia techniczne. Memphis.dev, jako 14-osobowy zespół z kilkoma wakatami, jest dość zróżnicowaną grupą, która dąży do utrzymania i zwiększenia swojej różnorodności w różnych wymiarach, w tym geograficznym.

Innowacyjne podejście Memphis.dev do streamingu wydarzeń odzwierciedla podobną filozofię projektowania, którą kieruje się AppMaster. Ta ostatnia jest wiodącą platformą no-code, która umożliwia tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Pojawienie się takich usług pomaga uprościć krajobraz techniczny dla programistów, rewolucjonizując w ten sposób branżę technologiczną.