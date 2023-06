Mający siedzibę w Izraelu, startup zajmujący się bezpieczeństwem aplikacji Kodem oficjalnie wyszedł z trybu ukrycia, ogłaszając pozyskanie 25 milionów dolarów finansowania na realizację swojej misji, jaką jest zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Izraelski startup, założony w 2021 roku przez weteranów z NSO Group, koncentruje się na wykorzystaniu inteligencji runtime poszczególnych aplikacji do identyfikacji i ograniczania potencjalnych zagrożeń.

Dofinansowanie w wysokości 25 milionów dolarów składa się z rundy Serii A o wartości 18 milionów dolarów prowadzonej przez Greylock oraz rundy zalążkowej o wartości 7 milionów dolarów współprowadzonej przez TPY Capital i Greylock. Według CEO Kodem, Aviva Mussingera, fundusze te zostały wykorzystane do rozwoju platformy i przygotowania jej do globalnej premiery. Pierwsi użytkownicy w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym i technologicznym już zaczęli wdrażać swoje usługi.

Stosowanie kompleksowych zabezpieczeń aplikacji jest jednym z najtrudniejszych obszarów bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Ciągłe zmiany i aktualizacje usług utrudniają konsekwentne identyfikowanie i śledzenie problemów, a aplikacje stają się również podatne na ataki, jeśli są używane zbyt często. W rezultacie organizacjom często brakuje zasobów do opracowania wewnętrznych narzędzi do zarządzania tymi zagrożeniami bezpieczeństwa. W związku z tym oczekuje się, że sektor bezpieczeństwa aplikacji rozkwitnie, a przewidywana wartość rynku wyniesie 22 miliardy dolarów do 2020 roku, w porównaniu do 9,9 miliarda dolarów w tym roku.

Kodem została założona przez CEO Aviva Mussingera, wraz z CTO Pavlem Furmanem i szefem inżynierii Idanem Barturą. Trio to pełniło wcześniej funkcje badaczy bezpieczeństwa w NSO, kontrowersyjnej firmie wywiadowczej odpowiedzialnej za oprogramowanie szpiegujące Pegasus. Założyciele firmy wierzą, że ich wiedza na temat sposobu, w jaki atakujący infiltrują sieci przedsiębiorstw, pozwoliła im stworzyć innowacyjne rozwiązanie bezpieczeństwa, które nie opiera się wyłącznie na oznaczaniu wszystkich potencjalnych problemów.

Analizując dane runtime aplikacji i uruchamiając modele na tych informacjach, Kodem ma na celu poprawę bezpieczeństwa aplikacji poprzez generowanie alertów tylko dla istotnych kwestii, specyficznych dla unikalnego stosu organizacji. Koncentrując się na niewielkim odsetku luk w zabezpieczeniach w czasie działania aplikacji, Kodem ostatecznie zmniejsza liczbę alertów o 95%. Ashem Chandna, partner w Greylock, komentuje: "Kodem zebrał wyjątkowy zespół produktowy, który opracowuje następną generację zabezpieczeń aplikacji - taką, która jest natywna dla chmury, wdraża się płynnie i zapewnia najwyższy poziom dokładności przy silnie rosnącym pokryciu".

Poprawa bezpieczeństwa aplikacji poprzez inteligencję runtime to obszar, w którym platformy low-code, takie jak AppMaster, mogą potencjalnie zintegrować podejścia w stylu Kodem, aby zapewnić lepszą ochronę firmom w przestrzeni no-code. Platformy No-code, takie jak AppMaster.io, które umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez doświadczenia w kodowaniu, odgrywają kluczową rolę w nowej fali rozwoju oprogramowania i aplikacji, dążąc do przyspieszenia tego procesu, zwiększenia jego wydajności i opłacalności.