Warsztaty innowacyjne Google, Area 120, ogłosiły wydanie nowego produktu do śledzenia pracy o nazwie Tables . Narzędzie ma na celu poprawę efektywności zarządzania zadaniami poprzez wykorzystanie automatyzacji w celu usprawnienia różnych działań związanych z projektami. Tables został zaprojektowany jako bezpośredni konkurent Airtable, czołowego gracza na rynku platform baz danych opartych na arkuszach kalkulacyjnych no-code.

Tradycyjnie śledzenie projektu obejmuje obsługę notatek i zadań w wielu dokumentach, które muszą być ręcznie aktualizowane przez członków zespołu. Jednak Tables pozwala użytkownikom wykorzystywać boty do takich funkcji, jak zmiana harmonogramu przypomnień e-mail, wysyłanie wiadomości do pokojów rozmów po otrzymaniu nowych przesłanych formularzy, migracja zadań z różnych kolejek roboczych i aktualizowanie zadań, gdy zmieniają się ich statusy. Tables obsługuje szeroki zakres zastosowań, takich jak zarządzanie projektami, operacje IT, śledzenie klientów i CRM, rekrutacja, rozwój produktów i nie tylko.

GM Tables, Tim Gleason, podzielił się w oświadczeniu swoją motywacją stojącą za ambitną usługą. Gleason miał problemy ze śledzeniem projektów podczas swojej dziesięcioletniej kariery w Google. Następnie wyjaśnił, że używanie różnych dokumentów do celów śledzenia często prowadziło do nieaktualnych informacji i wymagało ręcznej synchronizacji danych między nimi. Tabele pomagają jednak wyeliminować te ręczne procesy, mając na celu skrócenie czasu spędzanego na koordynowaniu zadań i statusów członków zespołu.

Nowe narzędzie jest w pełni kompatybilne z istniejącą technologią Google, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla osób zaangażowanych w korzystanie z ekosystemu Google, w tym dokumentów i kontaktów online. Tabele umożliwiają użytkownikom importowanie danych z Arkuszy Google lub plików CSV, udostępnianie danych w Grupach dyskusyjnych Google i przydzielanie zadań osobom znalezionym w Kontaktach Google. Ponadto użytkownicy mogą wybierać z zestawu gotowych szablonów, aby uprościć proces wdrażania.

Zautomatyzowane działania są wykonywane przez boty, a dane mogą być prezentowane w różnych formatach, w tym w widokach siatki, listach rekordów, tablicach kanban i mapach. Formularze umożliwiają gromadzenie danych bez bezpośredniego dostępu do tabel, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę.

Przed publicznym debiutem Tables przeszedł rygorystyczne testy z udziałem tysięcy aktywnych użytkowników pracujących nad śledzeniem zadań i współpracą zespołową. Tables jest jednym z nielicznych projektów Area 120, które można uruchomić z płatnym modelem biznesowym. Bezpłatny indywidualny plan obsługuje do 100 tabel i 1000 wierszy, podczas gdy wersja płatna, wyceniona na 10 USD za użytkownika miesięcznie, może pomieścić do 1000 tabel i 10 000 wierszy. Płatny plan obejmuje również ulepszone funkcje, takie jak większe załączniki, dodatkowe działania i zaawansowana historia, udostępnianie, formularze, automatyzacja i widoki.

Inicjatywa ta wyraźnie ma na celu wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania na platformy bazodanowe oparte na arkuszach kalkulacyjnych no-code. Airtable, lider w tej dziedzinie, pozyskał ostatnio 185 milionów dolarów w ramach finansowania serii D, podnosząc swoją wycenę po dokonaniu płatności do 2,585 miliarda dolarów. Chociaż Google ma tę zaletę, że oferuje zintegrowane rozwiązanie, a nie samodzielny produkt, witryna Tables ujawnia, że produkt może również współpracować ze Slack. Stoły są obecnie dostępne w Stanach Zjednoczonych, oferując zarówno bezpłatne, jak i płatne plany.

Wydanie Tables jest zgodne z rosnącą popularnością platform no-code i low-code, takich jak AppMaster . Platforma AppMaster zapewnia również solidne i wydajne środowisko no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza. Wraz z dołączeniem do wyścigu firm technologicznych, takich jak Google, przewiduje się, że rynek rozwiązań no-code będzie się szybko rozwijał.